Названі знаки зодіаку, які одразу лізуть у бійку

Люди, схильні до негативно сприйняття навколишнього світу, трапляються нам доволі часто. Не здатні тримати свої емоції під контролем, вони нерідко провокують суперечки та можуть навіть затіяти бійку.





Однак астрологи вважають, що найбільшу схильність до агресії та конфліктної поведінки виявляють представники певного переліку знаків зодіаку. Вони з самого народження мають крутий норов, через що нерідко стають епіцентром скандалів.

Тілець

Уродженці знаку спалахують немов сірник навіть через найменшу дрібницю. Розізлити Тільця може що завгодно: чашка, яку забули покласти на місце, чи навіть надто голосний звук телефонного дзвінка. Проте випустивши пару, вони часто жалкують про свій емоційний випад.

Овен

Овени – природжені перфекціоністи. Тож коли вони спостерігають за чиїмись помилками, часто не в змозі стриматися. Представники знаку можуть виплеснути свій гнів не подумавши. Однак вибачатися точно не стануть. Це зовсім не у характері «вогняного бика».

Ваги

Справедливі та незалежні, Ваги можуть дати відсіч будь-кому, хто насмілиться зазіхнути на їх права. За власні інтереси уродженці цього знаку готові боротися до кінця. Пробачити ж Ваги не в змозі лише лицемірства. Адже ця риса надзвичайно різко корелює із притаманними їм чесністю та щирістю.

Скорпіон

Народжені під сузір’ям Скорпіона надзвичайно серйозно ставляться до здавалося б незначних речей. Тож помітивши легковажність у діях оточуючих, можуть зробити різке зауваження. А там вже й до сварки недалеко.

Діва

Діви найбільше цінують спокій та комфорт. Тож на кожного, хто насмілиться порушити внутрішню гармонію представника знаку, виллється цілий «ківш праведного гніву».

Козеріг

Для цього знаку характерний постійний самоконтроль. Особисті кордони Козерога – це кам’яна стіна, за яку зась заходить стороннім. Та якщо все ж таки хтось насмілиться ризикнути, цій людині точно не позаздриш.