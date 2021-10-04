Вчені спрогнозували стан Землі до 2500 року

Фахівці, що входять в Міжурядову групу експертів зі зміни клімату при ООН, впевнені , що вже до 2100 року, найімовірніше, температура на Землі підвищиться на 2,7 градуса. Це призведе до постійних пожеж, ураганів, повеней, посух, аномальної спеки. Сильно зміняться водойми і земна поверхня, а основна причина цього – викиди вуглецю.





Далі є три сценарії розвитку подій. При двох з них температура буде підвищуватися і після 2100 року, в результаті чого якісь області стануть непридатними для проживання (наприклад, басейн Амазонки, тропічні райони). Ще, за словами вчених, територія для вирощування різних культур зменшиться, а рослинність і площі посіву будуть розташовані біля полюсів. Третій же передбачає підвищення рівня моря і значну зміну планети. В цьому випадку людство може загинути.

Як вважають фахівці, до 2500 року ліс в районі Амазонки вирубають, а в самій річці майже не залишиться води. На Середньому Заході США стануть вирощувати олійні пальми і сукуленти аридних зон. При цьому за всім стежитимуть безпілотні апарати. На Індійському субконтиненті через спеку жителі будуть носити засоби індивідуального захисту, а сільське господарство стане роботизованим, пошириться екологічне будівництво.