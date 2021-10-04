Легкий способ бросить курить: скоро сигареты в Украине будут стоить минимум 70 гривен

С началом следующего года сигареты в Украине подорожают в среднем на 8 грн. Более того, ВР поддержала в первом чтении законопроект №5600, который нацелен на ужесточение правил для тех, кто занимается реализацией табака. Все это повлияет на текущую ситуацию. О ключевых изменениях читайте в нашем материале.





Что изменится

Акцизы на сигареты ежегодно растут с 1 января. Но реальная стоимость на продукцию меняется только с весны. Производители идут на хитрость, они заполняют склады продукцией по старому акцизу и продают ее. Чтобы исключить такую «экономию» будут внесены нововведения: за месяц можно будет реализовать всего на 15% больше сигарет, чем в среднем за последние три квартала. В противном случае придется платить повышенный акциз. То есть будет использоваться коэффициент 1,5. Это исключит возможность реализовывать сигареты по старому акцизу.

По словам члена комитета по финансам, налогам и таможенной политике Алексея Устенко, производители действуют нечестно, наполняя склады продукцией с запасом. Отдельного внимания стоит контрабанда. Наиболее популярная схема так называемая duty free, когда акциз не платят, а продукцию реализуют внутри страны. Такие сигареты стоят вдвое меньше за легальные.

Но не стоит расстраиваться. Цена сигарет вырастет не сильно, да и массовое производство не пострадает. В целом акцизные ставки не поменяются, изменится лишь база налогообложения ряда табачных изделий.

Эксперт утверждает, что задача государства – повысить цены на изделия из табака. Курение не самая полезная привычка, а значит нужно сделать все, чтобы стоимость на продукцию росла быстрее, чем доходы граждан.

По словам Устенко, законопроект №5600 развяжет проблему теневой продажи. Производитель сразу будет отчислять 5% в бюджет. От этого экономика страны только выиграет. Деньги будут направлены на ремонт дорог, повышение зарплаты и выплаты социальной помощи малоимущим. Это важный шаг к улучшению экономической ситуации в стране.

Как изменится цена на сигареты

Исходя из содержания законопроекта №5600 нас ожидает:

увеличение стоимости в 2022 году в среднем на 8 грн.;

в 2023 году пачка сигарет вырастет до 70 грн, то есть в среднем подорожает на 20 грн;

к 2025 пачка сигарет будет стоить около 100 грн. за пачку.

По словам экономиста Максима Праздникова стоимость сигарет должна достичь европейского уровня. Таким образом переток дешевых сигарет из Украины на европейских рынок будет исключен. И хотя новый закон не слишком повлияет на стоимость, рост цен неминуем.

По словам директора ИСЭТ Ильи Несходовского повышение конкуренции на рынке смогло бы снизить стоимость табачной продукции. Новый закон предусматривает изменение алгоритма начисления акциза. Налоговую нагрузку переложат на плечи оптовиков. За счет этого акциз уменьшится вдвое, ведь в среднем розничная наценка достигает 50%, а то и 100%.

В ближайшие несколько лет стоимость сигарет существенно вырастет. В этом есть плюс – бюджет страны пополнится, но теперь курение станет доступным далеко не каждому.