В обменник уже поздно: начался резкий рост курса доллара

Резкий скачок курса доллара стал плохим предвестником для гривны. На прошлой неделе валюта выросла сразу на 35 копеек. Дело в том, что такие резкие скачки могут свидетельствовать об очередном проседании украинской экономики. Чего дальше ожидать от рынка, рассказали финансовые аналитики.





Что на самом деле происходит с курсом валют в Украине?

Курс доллара достаточно долгое время сохранял стабильность. Осенью он даже стоил дешевле, чем летом. Поэтому украинцы массово скупали валюту. Сейчас же резкий скачок в цене многих обеспокоил. Последний раз такой отметки американская валюта достигала в сентябре.

Эксперты рассказали, что произошло. Во-первых, на рынке на рынок вышел крупный игрок, который скупает активно валюту еще с начала ноября. Из-за ажиотажа банки и обменники подняли курс. Во-вторых, продажа гривневых ОВГЗ не дала должного результата. Вместо ожидаемых 11 млрд. государство получило всего 8 млрд.

В-третьих, на валютном рынке появляются активные покупатели. Стоит учитывать и закупку нескольких миллионов долларов украинскими структурами для оплаты покупки угля в США.

Эти факторы спровоцировали увеличение спроса на доллары. Вот курс и начал расти. В это же время падают цены украинских еврооблигаций. Окончательно тормозит развитие гривны кризис энергетического сектора. Что ожидать на следующей неделе неизвестно, но аналитики рассматривают 2 возможных варианта:

скачок до 27 грн. за 1 американский доллар;

снижение до 26,3 грн.

На исход событий влияют много факторов, предугадать их невозможно. Будут ли еще закупать уголь и газ? Выйдет ли крупный игрок с рынка или появятся новые? Продолжатся ли далее крупные закупки валюты? Для украинской гривны сейчас сложное время. Что будет в будущем совершенно непонятно.

Аналитики единогласно рекомендуют максимально долго сдерживать долларовые накопления, потому что к Новому Году курс будет более выгодный для обмена.