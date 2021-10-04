Українцям загрожує пенсійний колабс: чого чекати майбутнім пенсіонерам

Через кілька років сума виплати пенсіонерам може істотно знизиться, а враховуючи інфляцію, цих грошей навряд чи вистачить навіть на продукти першої необхідності.





Середня пенсія в Україні становить 30% від заробітної плати. Але вже через кілька років ситуація може змінитися, не в кращу сторону. Про це повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Якщо зараз пенсія досягає 30% від зарплати, то в найближчому майбутньому її розмір зменшиться до 20%. За словами Міністерки на це є кілька причин. Головне – це старіння нації і зниження народжуваності. Сюди також входить заробітна плата в конвертах, тобто невиплата єдиного соціального внеску. За словами міністра соціальної політики, середня пенсія в найближчі роки при хорошому розкладі складе 2 тисячі гривень при середній зарплаті 10 тис. грн.

Крім того, прем’єр-міністр Денис Шмигаль неодноразово заявляв, що Пенсійний фонд в майбутньому залишиться повністю без грошей. Тобто виплата пенсії стає неможливою.

Це причина введення накопичувальної пенсійної системи. У цьому випадку від заробітної плати громадяни України будуть відкладати додатково 4% і більше за бажанням на окремий рахунок. Їх можна буде забрати по досягненню пенсійного віку. Таким чином влада сподівається збільшити пенсії до 7000 грн.

Зараз у Верховній Раді вже є кілька законопроектів. Точна дата введення накопичувальної системи невідома, але, ймовірно, це відбудеться в 2022-2023 роках.