Для трьох знаків зодіаку кінець серпня стане фатальним: всі плани зруйнуються вщент

У другій половині серпня деяким зодіакальним знакам катастрофічно не щаститиме. На кожному кроці вони будуть стикатися з проблемами, для вирішення яких знадобиться чимало сил та грошей. А початок цієї «чорної смуги» ознаменує раптова подія, що зруйнує всі плани й сподівання.





За словами астрологів, безрадісне закінчення літа чекає на Тільців, Близнюків та Левів. В наступні кілька тижнів їм радять не приймати серйозних рішень та, за можливості, відкласти важливі події на потім. Вони не принесуть ані очікуваних результатів, ані позитивних емоцій. Ба більше, можуть закінчитися повним провалом.

Тілець

Особливо несприятливим для представників цього знаку буде період із 24 серпня і до кінця місяця. Ретроградний рух планети Уран може принести Тільцям погану новину, яка переверне їх життя. Щоб врятуватися від неприємностей, уродженцям знаку доведеться задуматися про радикальну зміну свого способу життя. В останній тиждень літа Тільці можуть втратити значну суму грошей, зокрема через шахрайство, та вплутатися у конфліктну ситуацію. Астрологи радять представникам знаку хай там що тримати себе в руках. Виплеск негативних емоцій не зарадить біді, навпаки – може стати ще гірше.

Близнюки

Близнюкам у найближчі два тижні доведеться вийти зі своєї «зони комфорту». До цього їх змусить Марс, що саме перебуватиме в знаку Близнюків. На роботі представники знаку будуть крутитися наче білка в колесі, намагаючись вдовольнити вимоги керівництва. Однак жодного ефекту їх старання не принесуть, а угода, на яку Близнюки покладали великі надії, зірветься в останню хвилину. Що ж стосується особистого життя, астрологи радять уродженцям знаку бути дуже обережними у висловлюваннях. Вони можуть ненароком образити другу половинку, назавжди зіпсувавши стосунки.

Лев

Останні дні літа стануть для Левів справжнім випробуванням. Вони відчують себе втомленими та ні на що не здатними. Бракуватиме мотивації навіть для виконання рутинних робочих завдань. Та ще й в особистому житті з’являться неочікувані проблеми. Щоб зберегти стосунки представникам знаку доведеться навчитися щиро розмовляти з партнером та йти на компроміси. До кінця серпня Леви також ризикують потрапити в ДТП, тож астрологи радять їм бути обережними за кермом й суворо дотримуватися правил дорожнього руху.