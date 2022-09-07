Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, растущая Луна в знаке Водолей. Это время побед и свершений, ведь нас ждет самый энергетически мощный лунный день. Многие представители астрологического круга почувствуют пробуждение внутренней силы, желание действовать, но риск провальных необдуманных поступков слишком велик. Если не уверены в результате, не бросайтесь в омут с головой. Каждый шаг должен быть осознанным, приступать к работе стоит только после составления подробного плана. Крайне важно все начинания довести до логического завершения.





♈ Овен

Если бы вы сдавались каждый раз, когда партнеры отказываются сотрудничать, а дела идти правильным путем, вы бы ничего не достигли, Овны. Итак, сделайте глубокий вдох, соберите свои ресурсы и приготовьтесь идти вперед к цели. И только вперед. Вы близки к месту назначения, к достижению большой мечты. Результат будет в вашу пользу, несмотря ни на что. Смелее!

Космический совет: за облаками — радуга. Верьте в лучшее и идите напролом

♉ Телец

Легко сказать «это не мои проблемы» и заняться своими делами. Но откладывание решения или попытки избежать его лишь удвоят сложности. Рано или поздно вам придется распутывать этот клубок, так что лучше не стоит сейчас все усугублять. Что действительно нужно — начать диалог. Только искреннее желание и готовность обсуждать проблемы помогут снять груз с души.

Космический совет: найдите время для открытого и честного разговора.

♊ Близнецы

Близнецы, вы не просто выживаете, вы процветаете! Только с таким настроем нужно действовать в нынешних обстоятельствах, иначе они победят. Пока вы последовательно работаете, ничто и никто не сможет преградить путь к высшей цели. Пора стремиться к звездам, не соглашаясь на меньшее и не допуская компромиссов. Даже если каждый в вашем окружении скажет: «Брось, отпусти, ты не справишься». Они просто не знают вашей силы. Покажите ее во всей красе.

Космический совет: вы знаете, на что способны, действуйте!

♋ Рак

Вы пробовали и разочаровывались, бились из последних сил, но проигрывали — это случается с каждым. Но еще Вселенная щедро одаривает самых стойких. Теперь вы ясно видите, что все беды было частью большого процесса, который помог вам стать лучшей версией себя. Пришло время переходить на новый уровень развития, и звезды вам помогут. Останется лишь воспользоваться их выгодными предложениями.

Космический совет: впереди возможности, о которых вы и не мечтали, не упустите шанс!

♌ Лев

Сегодня звезды преподают вам урок непостоянства. Всему приходит конец — и хорошему, и плохому. Знайте: все, через что вы сейчас проходите, это школа. Полученные в ней знания сделают вас в конечном итоге пуленепробиваемыми. Вас ничто и никто не остановит, просто не спешите. И не требуйте от мира невозможного — всему свое время.

Космический совет: будьте терпеливы — со временем у вас все получится.

♍ Дева

Вы находитесь в точке, когда старая жизнь ослабляет свою хватку, а новая начинает свое пробуждение. На этом непростом этапе неопределенности проанализируйте уроки прошлого и превратите свои знания в мудрость. В то же время пересмотрите свои планы, скорректируйте, если это необходимо. Вы творите свою судьбу, никто иной не решит за вас, какой она будет.

Космический совет: не отдавайте свою судьбу воле случая, принимайте собственные решения.

♎ Весы

Ситуация заставляет вас чувствовать себя интровертом. Вам больше неинтересно плыть против течения, хочется покоя, нет желания сражаться. Это не плохо, пусть состояние наблюдателя на этом этапе вас не смущает. Найдите баланс и гармонию в отстраненности, не требуйте и не настаивайте. Не стоит надолго задерживаться в невесомости, позже придется принимать решения и действовать. Но минута покоя вам необходима — чтобы собраться, обозначить план и приступить к его исполнению.

Космический совет: примиритесь с настоящим, ищите покоя и гармонии.

♏ Скорпион

Чудеса не происходят сами по себе, их нужно призывать любовью к жизни. Сейчас многие представители этого знака чувствуют себя истощенными и раздраженными, а мечтают лишь о мягкой подушке и сутках любимого сериала напролет. Но время не подходящее. Если сможете поднять себя с постели и заставить сделать первый шаг, непременно снова почувствуете вкус жизни. Развлекайтесь, трудитесь, ошибайтесь, пробуйте снова. И начинайте прямо сегодня!

Космический совет: кружитесь в вихре жизни, ничего не откладывайте на завтра.

♐ Стрелец

Вам пришлось иметь дело с большим количеством кармических уроков, чем вы можете сосчитать, и они заметно отразились на самочувствии. Порой трудно сделать шаг в самом прямом смысле — простой физический шаг. Но это не повод забираться в свою темную пещеру и прерывать связь с миром. Откажитесь от сожалений и грусти, перешагните неудачи и отнеситесь к ним, как к ценнейшему опыту. Позже вы оглянетесь назад и благословите все пройденные испытания.

Космический совет: все происходит неспроста. Трудный опыт пригодится в будущем.

♑ Козерог

Не хочется никого видеть. Дело не в том, что вы не любите людей, просто не хотите быть рядом с ними прямо сейчас. Уважайте свою потребность в одиночестве, не отказывайте себе в минутах покоя и тишины, отключите телефон. Вам можно. Медитация, как и все остальное, требует практики, нет правильного или неправильного способа медитировать. Не каждый раз наедине с собой вы будете получать великие видения или слышать голоса своих ангелов. Будьте терпеливы, многое откроется вам со временем и тренировками.

Космический совет: сделайте тишину ежедневной практикой.

♒ Водолей

Вы не одиноки, несмотря на то, во что ваша физическая реальность заставляет вас верить в обратное. Ваши предки и духовные наставники находятся рядом, заботятся о вас и дарят силы для новых свершений. Позвольте им позаботиться о вас прямо сейчас. Не заставляйте себя делать нелюбимое дело, общаться с ненужными и неприятными людьми, выглядеть и вести себя так, как этого требуют окружающие. Никаких границ поставить перед вами невозможно, если вы сами себя не ограничиваете.

Космический совет: не загоняйте себя в рамки, наберите полные легкие свободы.

♊ Рыбы

В то время как часть вас все еще держится за прошлое, не сдается и другая часть, которая верит в возможность лучшего будущего. Найдите минутку, чтобы разобраться в собственных мыслях и избавиться от багажа, который таскали с собой в течение долгого времени. Работа над собой всегда окупается, Рыбы. Освободитесь от страха неудачи, чрезмерной недоверчивости, не все заканчивается плохо. Вам нужно только дать своей судьбе шанс.

Космический совет: избавьтесь от багажа прошлого.