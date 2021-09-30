Стали известны самые популярные места Украины по версии Google

Недавно Google определил рейтинг популярных локаций в Украине. Результаты были получены благодаря анализу поисковых запросов в 2021 году. Поэтому, если планируете туристическую путевку, можно воспользоваться этим списком. В нем оказались действительно живописные и прекрасные заповедники и парки.





Итак, в рейтинг вошли:

Бакота в Хмельницкой области, ежегодно привлекает тысячи туристов. Расположено оно в 50 км от Каменца-Подольского. Место известно тем, что в восьмидесятые годы прошлого века долину (а это 29 поселков) затопили. Сегодня здесь протекает р. Днестр, а пейзажи дух перехватывают.

Аскания-Нова — заповедник в Херсонской области. Здесь можно насладиться пейзажем дикой степи. Нетронутый уголок природы внесен в 7 чудес Украины. На 33 гектарах неприкосновенной земли проживают дикие лошади Пржевальского, зебры, антилопы, сайгаки и другие редкие млекопитающие. Сюда едут за впечатлениями и эмоциями не только украинцы, но и туристы из Европы.

Тустань — остатки средневековой крепости являются популярной туристической локацией. Место расположения Карпатах, Львовской области, возле села Урыч. В самом сердце дикого леса возвышаются каменные руины.

Синевир — самое большое горное озеро Украины площадью 7 га. Возраст водоема примерно 10 000 лет. Оно находится на высоте 989 метров над уровнем моря. В центре расположен маленький остров. Поэтому с высоты птичьего полета оно напоминает глаз. Именно поэтому водоем получил название “Морское око Карпат”.

Голубые озера на Черниговщине, раньше здесь были карьеры, где добывали кварц. Сейчас это затопленные подземной водой чистые озера. Вода имеет ярко-голубой цвет и никогда не застаивается. На территории действуют 5 пляжей, можно покататься на катере или яхте. Сюда ежегодно наведываются туристы из Беларуси и России.

Интересно дождаться нового 2022 года, чтобы увидеть новый рейтинг топовых мест, и повидать их.