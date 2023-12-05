Пенсіонерам порадили сходити до банкомату: Марчак зробила заяву

Міністерство соціальної політики роз’яснило пенсіонерам важливість активного використання пенсійних коштів, як шляхом здійснення покупок безпосередньо з пенсійного посвідчення, так і шляхом зняття частини пенсії.

Перший заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак наголосила на цьому під час телемарафону, пояснивши, що рахунки пенсіонерів, які не проявляють жодної активності протягом шести місяців, ризикують бути призупиненими.

Марчак запевнила, що ця політика не є новою, вона давно застосовується в системі соціальних виплат і пенсій. Її мета – моніторинг добробуту пенсіонерів та забезпечення ефективного використання коштів.

Причина потенційного блокування пенсій пов’язана з чинним українським законодавством. Ці закони передбачають, що відсутність зняття коштів з пенсійної картки протягом шести місяців призводить до зупинення пенсійних нарахувань. Цей захід спрямований на захист ресурсів платників соціального внеску, гарантуючи, що кошти будуть активно використовуватися, а не простоюватимуть без діла.

Марчак підкреслила, що припинення нарахування пенсій не прирівнюється до їх втрати. Ці пенсії акумулюються на рахунках Пенсійного фонду і можуть бути відновлені. Для відновлення пенсійних виплат пенсіонери повинні пройти фізичну ідентифікацію. Міністерство працює над модифікацією та спрощенням цієї системи, особливо для тих, хто тимчасово проживає за кордоном або у прифронтових зонах.