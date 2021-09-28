Троє експертів дали прогноз погоди на жовтень 2021 року

Якою буде погода у жовтні 2021? Троє популярних синоптиків України дали свої прогнози. Можна безліч раз перевіряти на правдивість народні прикмети, та краще послухати, що говорять експерти. Отже, якої погоди чекати, чи діставати вже парасольку та шарф? Чи чекати бабиного літа? Детальніше, далі у статті.





Леонід Горбань, улюблений народний синоптик України розповів, що перший тиждень жовтня буде дуже холодним. Різке зниження температури до +8 змусить дістати із шафи теплі куртки. Очікуються дощі с 4 по 5 жовтня. Пройдуть вони по всій Україні. Тому до 10-их чисел краще утеплитися та тримати під рукою дощовика чи парасольку. Середина місяця видасться теплою. Пан Горбань дав прогноз погоди й на Покрову (14.10.2021). Цей день для українців буде сухим та сонячним. Кінець другого місяця осені зустріне дощовою погодою та заморозками.

Завідувачка відділу кліматичних досліджень Інституту гідрометеорології України, пані Вазіра Мартазінова запевняє, що весь місяць погода буде нестабільною. Бабине літо, як завжди очікується. Останні теплі деньки осені будуть безвітряними, тож більше проводьте часу на відкритому повітрі. Також експерт розказала, що є високий шанс побачити перший сніг саме наприкінці жовтня. Температура удень та уночі майже зрівняється, ударять перші морози. Тому водіям потрібно спланувати та вчасно замінити літню гуму на зимову.

Завідувачка відділу кліматології Державного Інституту Наукових Досліджень та НАН Пані Віра Балабух підтвердила прогнози колег, але з малою поправкою. Так, країною пройде декілька холодних фронтів, очікуються тумани, ожеледі, сніг с дощем. Але серйозних катаклізмів не буде.

За її прогнозами жовтнева погода буде у межах кліматичної норми. Буде і багато сонячних днів, тож не варто впадати в осінню депресію, краще насолоджуватись красою цієї пори року.