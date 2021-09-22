В iPhone з’явилися сертифікати про вакцинацію

Користувачі iPhone отримали можливість додати в смартфон сертифікат про проходження вакцинації. Про це повідомляється на сайті Apple .





Нова можливість з’явилася у вбудованому додатку «Здоров’я». Через сервіс можна додати електронні копії сертифікату отримання вакцини з QR-кодом, зазначенням дати отримання доз, ім’ям пацієнта. За словами представників Apple, в телефон можна додати сертифікати про проходження вакцинації практично від будь-яких хвороб, в тому числі, COVID-19.

В описі нової функції уточнюються обмеження. Додати сертифікат можуть тільки користувачі, медичні організації яких підтримують специфікації SMART Health Cards. За допомогою даної технології можна надати доступ до персональних даних медичним службам, авіакомпаніям, організаторам проведення масових заходів та іншим сторонам. Сертифікат додається в віртуальний гаманець Apple Wallet.

Описана функція доступна в бета-версії iOS 15.1. Публічна версія операційної системи з’явиться на смартфонах користувачів в найближчі тижні.