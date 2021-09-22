Заробитчан и ФЛП “прижмут”: Гетьманцев пообещал проверить доходы

Ежегодно в Украину попадает около 12,12 миллиарда гривен переводов от заробитчан. Однако потратить заработанные за границей и незадекларированные доходы украинцам будет крайне сложно. Ведь нужно прежде всего доказать контролирующим органам происхождения этих средств.





Именно такую информацию на днях обнародовал Даниил Гетманцев, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он подчеркнул, что украинцы, работающие за рубежом, могут и должны декларировать свои заработки.

Меж тем существуют и другие способы уклониться от налогов. Взять хотя бы популярную схему, когда работодатели заставляют своих работников оформить ФЛП. По документам же получается, что из предприятия массово увольняются работники, продолжая оказывать аналогичные услуги как отдельные «частники».

Даниил Гетманцев называет такую сделку бегством от уплаты налогов, и подчеркивает, что с этими явлениями можно и нужно бороться на законодательном уровне.

«Здесь речь идет о якобы соглашении, которое налоговая служба может рассматривать со стороны ее экономического содержания, а не собственно правовой формы. Сейчас практики борьбы с такими явлениями мы не имеем. Однако это не значит, что с этим можно смириться. Порядок нужно наводить как путем законодательных изменений, так и с помощью администрирования», – отметил народный депутат.

Также Гетьманцев напомнил, какую пользу для государственного бюджета может принести налоговая амнистия, которая сейчас как раз проходит в Украине. Однако точной суммы ожидаемого пополнения казны он не назвал, уверяя что это «внутренние расчеты», которые следует держать в тайне.

«Налоговая амнистия – явление, в котором мы не можем быть до конца уверенными. В некоторых странах она работает, в других – не приносит никакой пользы. По нашим подсчетам, на руках у граждан сейчас около 50 млрд гривен, которые не были задекларированы. Надеемся, что по крайней мере треть из этих денег выйдет из «тени», – резюмировал Гетьманцев.