По 570 грн до кожної пенсії: хто з українських пенсіонерів може розраховувати на таку надбавку

В Україні пенсіонери віком понад 70 років отримують ще від 300 до 570 грн до кожної пенсії. Однак на таку компенсаційну виплату можуть розраховувати лише пенсіонери, у яких пенсія менша за 10 340 грн.

Про це повідомила перша заступниця голови Мінсоцу Дарія Марчак. Вона також нагадала, яку саме доплату отримує кожна з категорій старших пенсіонерів:

громадянам у віці 70-75 років виплачують надбаву в сумі 300 грн;

пенсіонерам 75-80 років щомісяця додають по 456 грн;

українцям 80 років і старше – по 570 грн.

Варто зазначити, що вікові доплати до пенсії для українців не новина. Найстаршим пенсіонерам у віці від 80 років їх призначили ще у 2020 році. А потім Мінсоц поступово вводив компенсаційні виплати і для інших вікових категорій пенсіонерів.

Однак існує одне правило, через яке частині пенсіонерів похилого віку можуть не призначити вікових доплат. На компенсаційні виплати за законом не мають права українці, що отримують пенсію більшу за 10 340 грн.

З 1 березня українцям підвищили пенсії

Марчак також нагадала, що з 1 березня 2023 року більшості українських пенсіонерів підвищили пенсії. Внаслідок індексації доходи громадян, що знаходяться на заслуженому відпочинку, виросли щонайменше на 100 грн. Максимальна ж підвишка склала1500 грн.

Причому цього разу, всупереч правилам, проіндексували навіть мінімальні пенсійні виплати. Зазвичай такі пенсії підвищували водночас і прожитковим мінімумом. Та цього року через нестачу коштів у бюджеті прожитковий мінімум переглядати не будуть. Тож в уряді вирішили підтримати пенсіонерів із найменшим доходом та проіндексувати і іх виплати також.

Тим більше, що темпи зростання прожиткового мініумуму в Україні завжди суттєво відставали від темпів індексації. Таким чином розрив між отримувачами мінімальної пенсії та рештою пенсіонерів постійно збільшувався. Цього ж року Міноц спробував відновити справедливість ,а заразом і підтримати найменш захищену категорію українців у складні часи війни.