Пропонують 5 польських зарплат: європейська країна переманює українських заробітчан

Більшість українських заробітчан працюють у Польщі за порівняно невисокі, в порівнянні з іншими країнами Європи, зарплати. Проте деякі члени ЄС готові платити українським працівникам значно більше.

У спеціалізованій групі на Фейсбуці з’явилася інформація про можливості працевлаштування українців у Норвегії.

Українці не зазнають дискримінації на ринку праці. Однак, багато посад вимагають знання мови. Не завжди йдеться про знання норвезької мови; знання англійської значно розширює перспективи працевлаштування.

Деякі високооплачувані посади не вимагають знання мови, в тому числі

електрики

механіки

Виробничий персонал

Вантажники

Водії

Зварювальники

Господарський персонал

Портові помічники

Офіціанти

У попередньому році середньомісячна заробітна плата в Норвегії становила 4 700 євро (а це майже 5 зарплат середнього заробітчанини в Польщі). Для порівняння, електрики можуть розраховувати на 4 200 євро, прибиральники – на 4 060 євро, а малярі – на 3 690 євро. Однак життя в Норвегії дороге: оренда скромної квартири в середньому становить 1 600 євро, проїзд у громадському транспорті може коштувати близько 80 євро, і значна сума витрачається на продукти харчування.

У той час як великі міста пропонують безліч можливостей для працевлаштування, знайти роботу в маленьких містечках досить складно. Найбільше, що можна знайти в таких містечках – це, мабуть, роботу з неповним робочим днем, наприклад, прибиральницю. Українці розповідають: “У невеликих містах вакансії на повний робочий день, особливо для тих, хто не володіє англійською мовою, є рідкістю. Найкращим варіантом є робота на неповний робочий день, наприклад, прибирання”.

На жаль, багато українських біженців оселяються саме в таких невеликих населених пунктах, де кількість вигідних пропозицій роботи і можливості заробітку обмежені.

Однак, маючи відповідний досвід і знання мови, знайти гідну роботу цілком реально. Крім того, українські біженці отримують вигоду від безкоштовної освіти та охорони здоров’я в Норвегії. Однак ця безкоштовна медична допомога пов’язана з обмеженнями страхування. Послуги, які не покриваються страховкою, такі як консультації спеціалістів, ліки та медичний транспорт, оплачуються з власної кишені. Таким чином, бажано підтримувати гарне здоров’я, перебуваючи за кордоном.