Арбузный кризис: украинские арбузы не хотят брать даже бесплатно

Цены на арбузы в этом году побили все рекорды. По состоянию на сентябрь стоимость килограмма этой сочной ягоды составляет всего 1 грн. Для сравнения, в аналогичный период 2019 и 2020 годов арбуз был почти вдвое дороже. Невероятно щедрый урожай не только снизил стоимость продукта, но и создал на рынке настоящий коллапс. Ведь фермеры уже не успевают продавать созревшие арбузы, или хотя бы вовремя вывозить их с полей.





Больше всего неприятностей на данный момент у фермеров с Херсонщины. Реализовать свою продукцию им не удается даже по оптовой цене 30-50 коп. за 1 кг арбуза, которая в свою очередь в 2 раза ниже стоимости выращивания культуры.

В результате отсутствия спроса, арбузы на полях перезревают. Между тем на рынках продавцов арбузов становится все больше, а предложение значительно превышает спрос. Фермеры уже готовы отдавать товар даже бесплатно. Но найти клиента, который бы согласился вывезти с поля созревшую ягоду, оказывается не так уж и легко.

Как сообщил один из производителей, из засеянных арбузом 6 гектаров земли ему удалось продать продукцию только с 3,5 гектаров. Остальное реализовать никак не удается. Так что скорее всего урожай просто останется гнить на поле до начала осенней землеобработки.

В то же время для крупных фермерских угодий реализация товара не стала проблемой. А все благодаря соглашениям на поставки, заключенным собственниками земли заранее. Такие сельхоз-магнаты продавали свой товар через крупные сети супермаркетов, и избежали печальной судьбы мелких фермеров.

По мнению эксперта из Продовольственной и сельскохозяйственной организации Екатерины Зверевой, такую же схему поставок стоит наладить и небольшим фермерским угодьям. Правда, для этого им нужно будет объединяться и формировать крупные товарные партии.