Українців попередили про здорожчання м’яса: коли чекати нових цін

В Украины незабаром здорожчає м’ясо. За прогнозами експертів на підвищення цін можна очікувати вже наприкінці березня. Зокрема зміниться вартість таких видів м’яса, як гов’ядина та свинина.

Як зазначив провідний аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопко, ціни на м’ясо зростатимуть поступово. Тобто різкого стрибка вартості гов’ядини та свинини українці не відчують. Фактично гов’ядина почала дорожчати ще на початку місяця через підвищення виробниками цін на живець. Проте ці зміни були настільки незначними, що споживачі їх навіть не зауважили.

Та кінець березня – початок квітня продемонструє значно відчутнішу цінову динаміку. Головною причиною здорожчання м’яса стане сезонність. Адже навесні ринок завжди активізується. До того ж наближається Великдень, а це свято зазвичай супроводжується збільшенням попиту на м’ясо та, відповідно, підвищенням його вартості.

Ще одним важливим фактором, який безпосередньо впливає на ціну м’яса, є здорожчання кормів. Саме цей фактор може суттєво збільшити закупівельну вартість сирого м’яса, яку пропонуватимуть у найближчий місяць фермери.

Граничної ціни м’яса на весну 2023 року Максим Гопко не назвав. Проте виключати гов’ядину та свинину зі свого раціону через високу вартість українцям точно не доведеться. До того ж після Пасхи експерт обіцяє стабілізацію цін, причому не лише на м’ясо, а й на низку інших продуктів.

Зокрема молочка в Україні вже подевшала. Це пов’язано із підвищенням температури та поступовим зниженням вартості газу. Витрати виробників зменшилися, внаслідок чого молоко, сметана та інші молочні продукти впали в ціні принаймні на кілька копійок. І це лише початок. За прогнозами експертів УКАБ ціни на більшість молочних продуктів у наступні місяці продовжать знижуватися.

Натомість ціни на помідори та цибулю в Україні незабаром можуть підвищитися. Через стихійне лихо у Туреччині, ця країна значно зменшила обсяги експорту овочів до України. Тож через дефіцит помідорів, цибулі, а можливо й болгарського перцю, ціни на них відчуно зростуть.