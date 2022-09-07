В Україні розширили перелік громадян, які можуть отримати 3 тисячі від держави

Уряд України кожного дня намагається оптимізувати, розширити та покращити системи соціальних виплат тим, хто постраждав у війні. Окрім держави допомагають і міжнародні благодійні фонди. Кількість тих, кому потрібні виплати на жаль щодня зростає. Все більше біженців тікають з окупованих земель.





Для українців розширили список тих, хто може отримувати допомогу як ВПО. Раніше виплати від держави у розмірі 2 та 3 тисячі гривень могли отримувати лише ті громадяни, які бути вимушені покинути свої домівки через війну, тобто:

Люди, які проживають на території, де відбуваються бойові дії (уся лінія зіткнення); Люди з тимчасово окупованих територій (Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська області).

Відтепер уряд вирішив розширити цей список. Претендувати на допомогу, як внутрішньо переміщувані особи можуть люди з Криму та Севастополя. Мешканців півострова будуть відносити до категорії громадян з тимчасово окупованих територій.

У Міністерстві інтеграції заявили, що кількість дзвінків із Криму в останні дні значно збільшилась. Люди почали цікавитись евакуацією з півострова, та можливістю отримувати соціальні виплати. Здебільшого телефонують внутрішні переселенці.

Для цього достатньо доїхати до вільних від окупації територій. Але і тут не все так просто. Російські військові не випускають громадян із паспортами квазіреспублік (ОРДЛО). Можливо, для кримчан краще спочатку їхати до Європи, а звідти в Україну.

Також з 20 травня 2022 року усі люди, чиї домівки були пошкоджені або знищені російською армією, можуть заповнити заяву на відшкодування «пошкодженого майна». Це можна зробити через додаток ДіЯ. Для подачі заяви необхідні фото підтвердження зруйнованого майна. Послугою вже скористались жителі Бучі, Ірпеня, Гостомелю, Маріуполя та інших міст.