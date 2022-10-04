Приходьте через місяць: клієнти Monobnak не можуть зняти готівку з карток

Скаргу на роботу банку надіслав один із його клієнтів. Чоловік стверджує, що вже понад 30 днів не може зняти свою заробітну платню з картки. Служба підтримки банку запевняє, що термін набагато менший.

Проте проблема є — зняття готівки поки що неможливе, допомогти розв’язати питання представники компанії не можуть. Відповідь проста — дефіцит валюти.

Проте євро можна обміняти та зняти їх з гривневої картки або відправити на валютну картку іншого банка. У будь-якому разі це комісії та зайві витрати, які сьогодні собі може дозволити не кожний українець. Можна багато втратити на різниці курсів.

Труднощі виникли коли клієнт вирішив зняти готівку із валютної картки. Чоловік отримав заробітну платню у євро, та захотів зняти валюту, але не вийшло. Він звернувся у банк ще 30 вересня. Йому відповіли, що на цей час відсутня готівка, як тільки вона з’явиться, питання буде вирішене. Сьогодні йому сказали, що отримати свої гроші він зможе не раніше, ніж 4 листопада.

Клієнт вкрай незадоволений, адже отримав зарплатню ще у вересні, а розпорядитись грошима зможе лише у листопаді. Натомість банк зможе понад місяця користуватись його коштами. Також чоловік підкреслив недосконалу систему кредитування у Monobank, адже кредити під 70% річних — це занадто, на його думку. Окрім цього клієнтові банку запропонували безготівковий обмін євро із можливістю зняття готівки за курсом 36 грн/€ замість того, який є зараз 40,5 грн/€. Чому саме так, працівник не розповів.

У інших банках такої проблеми не має. Зняти валюту можна протягом кількох днів та за актуальним курсом. Лише Monobank працює, як вважає це правильним, на думку клієнта.