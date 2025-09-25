Дали час до 4 березня: українцям змінили термін перебування в Європі

Українці, які перебувають в Італії під статусом тимчасового захисту, отримали важливе оновлення. Італійська влада розпочала видачу нових пластикових карток із продовженим терміном дії — до 4 березня 2027 року.

Як повідомив юрист Дмитро Магдич, ці нові картки отримують особи, які подали документи у 2025 році (як вперше, так і на продовження), а також ті, чиї справи (“практики”) тривалий час “зависли” у квестурі (міграційний відділ поліції).

Що робити тим, у кого вже є картка до березня 2026 року

Для тих, хто вже має на руках пластикові картки із попереднім терміном дії (до березня 2026 року), продовження також відбудеться, але дещо пізніше.

За словами юриста, очікується, що відповідний закон буде ухвалено наприкінці 2025 року. Після цього термін дії їхніх документів також буде автоматично подовжено.

Важливо: якщо ваша пластикова картка вже виготовлена, але ви її не забрали, документ не буде анульовано. Він просто “чекатиме” на власника у квестурі.

Можливість конвертації: шлях до постійного проживання

Тимчасовий захист надає українцям право на працевлаштування в Італії, а також можливість конвертувати його в інші, довгострокові види дозволів на проживання. До них належать:

Permesso di lavoro subordinato: дозвіл на роботу за контрактом.

дозвіл на роботу за контрактом. Permesso di lavoro autonomo: дозвіл на підприємницьку діяльність (фриланс, власний бізнес).

Однак, для конвертації необхідно виконати низку обов’язкових умов:

Контракт: Наявність робочого контракту (для працівника чи фрилансера) щонайменше на шість місяців. Контракти на коротший термін, наприклад, на 3 місяці, не підходять. Мінімальний дохід: Річний дохід має становити не менше 7000 євро на одну особу. За кожного утриманця (особа, яка перебуває на утриманні) додається вимога доплати 3500 євро.

Для подачі заяви на конвертацію потрібно підготувати пакет документів, що включає паспорт, дозвіл на тимчасове перебування (або заявку на притулок), контракт (за наявності), ідентифікаційний код (Codice Fiscale) та документ про відкриття Partita IVA (для фрилансерів).