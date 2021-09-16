Стало відомо, хто в Україні може розраховувати на пенсію в $400

Українці можуть розраховувати на пенсію навіть понад 10 тис. грн. Однак для цього необхідно дотриматися двох умов. Офіційний стаж такого пенсіонера повинен складати щонайменше 35 років. У той самий час зарплатня повинна бути у 2,6 раза більшою за середню в країні. А це наразі близько 36 тис. грн.





Саме такі правила щодо нарахування пенсій прописані у законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Зараз вітчизняні пенсіонери отримують виплати, сума яких розрахована саме за такою схемою. При цьому більшість громадян похилого віку в Україні отримують навіть менше, ніж 3 тисяч гривень. Більші суми виплат лише у пенсіонерів, що отримували високу заробітну плату, або ж вийшли на заслужений відпочинок за спеціальними правилами.

Проте вже наступного року пенсіонери зможуть розраховувати на збільшення суми утримання від держави. Хоча варто зазначити, що покращення ці будуть не надто суттєвими.

Отож, у 2022 році відбудуться наступні зміни у розмірі пенсій:

з 1 січня виплати перерахують українцям, що брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та мають інвалідність;

з 1 березня проіндексують пенсії майже 10 мільйонам вітчизняних пенсіонерів. Позатим підвищать суму щомісячних компенсацій пенсіонерам, старшим за 75 років;

із 1 липня збільшать максимальну й мінімальну пенсії, а також надбавки за понадстаж. Усі ці зміни відбудуться завдяки підвищенню прожиткового мінімуму;

з 1 жовтня зросте мінімалка для усіх пенсіонерів, що виконали норму офіційного стажу та перейшли вікову межу у 65 років;

з 1 грудня прожитковий мінімум в країні зросте вдруге. Тож максимальна, мінімальна пенсії та різноманітні надбавки теж збільшаться.

Міністерство соціальної політики України планує також розширити програму вікових доплат пенсіонерам, впровадивши надбавку для осіб 70-75 років. Таким чином міністерству вдасться підвищити суму виплат ще для 1,5 мільйонів громадян похилого віку.