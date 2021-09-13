Розкрита схема обману українців при покупці смартфонів

Схем обману для покупців смартфонів в Україні існує чимало. На підробку можна натрапити будь-де: купуючи гаджет в інтернеті, у вуличного продавця, чи навіть в солідному магазині електроніки. Щоб вберегтися від шахраїв та не стати жертвою хитрої оборудки потрібно бути вкрай уважним. Однак не зайвим буде також дізнатися, які саме методи найчастіше використовують злочинці, щоб обдурити довірливих покупців.





Сьогодні ми розповімо про три найбільш популярні та дієві схеми нечистих на руку продавців смартфонів. Адже інформація – найкраща зброя проти обману.

Схема №1. Порожній смартфон зі знижкою 90%

Таку аферу провертають за допомогою інтернет-оголошень. Телефон продавець пропонує за акційною ціною. Знижка зазвичай складає 70%, чи навіть 90%. Передоплати у клієнта не вимагають. Тобто ви можете просто прийти на пошту та оглянути товар перед оплатою. Усе виглядає максимально прозоро.

Та це зовсім не так. На коробці телефону немає жодного маркування: ні дати виготовлення, ні даних про виробника. Відсутні також паспорта товару та гарантійний талон.

Проте сам смартфон виглядає точно так само, як оригінальний апарат заявленої моделі. Клієнт його оплачує і лише потім, знявши захисту плівку та увімкнувши камеру, розуміє, що його обдурили. Камера у таких підробках всього 0,3 мегапікселя, а пам’яті взагалі немає. Все, що може такий телефон – це дзвонити.

Схема №2. «Купив на подарунок»: перепродаж з невеликою знижкою

Такі пропозиції ви легко знайдете на будь-якому з популярних сайтів безкоштовних оголошень. Продавець описує сумну історію, як придбав телефон на подарунок, та імениннику він на жаль не підійшов. Або ще якусь байку схожого змісту. Перепродати смартфон пропонують з невеликою знижкою, не більше 10%. Заплатити просять готівкою вже при зустрічі.

Насправді цей телефон – така сама копія, як і в першому випадку. А зустріч продавець майже напевне призначить увечері, щоб оглядаючи телефон ви не помітили підробки.

Схема №3. Звичайна контрабанда

Нелегально завезені в країну телефони також частенько збувають через онлайн-майданчики. При цьому ціну ставлять трохи меншу за ринкову. Хоча контрабандну, і навіть вживану техніку можуть продати й у магазині електроніки. Адже звичайному покупцю складно відрізнити так званий «сірий» телефон він новенького легального апарату.