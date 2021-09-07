Не остановит ничто: эти знаки пойдут на все, если вы их обидели

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с человеком, который не умеет прощать. «Просто характер плохой», – часто говорят о таких персонажей. Однако дело не только в этом. Злопамятность и мстительность может прекрасно уживаться с добрым нравом. Проявляется такая черта только когда человек испытывает боль обиды. Только в этом случае удается в конце концов увидеть, кто рядом с вами.





Астрологи определили, представители каких знаков зодиака наиболее жестко реагируют на оскорбления. Если вы предадите их доверие – придется дорого поплатиться за свой поступок.

Дева

Рожденных под этим созвездием язык не поворачивается назвать плохими. Однако недостатки у них все же есть. Девы совершенно не умеют прощать ошибки другим людям, а потому и забыть нанесенную обиду им также крайне тяжело.

Лев

Львы – прирожденные эгоисты. Они обожают слушать «хвалебные оды» из уст близких, или даже совсем незнакомых людей. Все вокруг будто обязаны обслуживать их амбиции. Если же представитель знака услышит критику в свой адрес, то не только жестко на нее ответит, но и запомнит этот упрек надолго. Так же остро реагируют Львы и на измену, даже если это еще не факт, а лишь подозрение.

Овен

Уроженцы этого огненного знака отличаются от других чрезвычайным упрямством. Сказать Овну, что он не прав – это как подписать себе «смертный приговор». Во-первых, он просто не будет вас слушать. А во-вторых, жестоко отомстит за унижение.

Козерог

Козероги обожают доминировать над своим окружением, считая, что это их право с рождения. Именно поэтому принимая решение они даже не задумываются о чувствах других. Если же кто-то поступит так же в отношении к самому Козерогу – он точно этого не забудет.

Скорпион

Представители знака по характеру немного напоминают тех самых существ, в честь которых и названо их созвездия. Они долго лелеют в себе гнев, а потом внезапно дают ему выход. Это выглядит точно как укус скорпиона. А «жертва» тем временем уже и забыла о нанесенном оскорблении и совсем не ждет мести.