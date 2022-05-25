Астролог попередила про нове загострення війни в Україні: названо дати

Незабаром українців чекає черговий виток ескалації конфлікту з росією. Загострення припаде на період повернення ретроградного Меркурія в сузір’я Тільця. В ці дні може відбутися ціла низка небезпечних подій.





Астролог Надія Борова стверджує, що найбільш складними днями з точки зору військових дій стануть 28 та 29 травня. В цей час відбудуться справді шокуючі події, які сколихнуть світ. У найбільшій небезпеці опиниться населення регіонів, де зараз ведуться активні бойові дії, зокрема Харківської, Донецької, Луганської, Миколаївської та Запорізької областей.

Ще одним поганим днем астролог назвала 25 травня. Положення Марсу, який саме опиниться в знаку своєї сили, загрожує Україні збільшенням зони бойових дій. Та є і хороші новини: держава отримає велику поставку зброї, що неодмінно вплине на перебіг війни.

Ще одна експертка в галузі астрології Наталія Нестеренко навпаки спрогнозувала швидкий перехід війни в Україні у більш спокійну фазу. При цьому вона вважає, що противник і надалі буде саботувати переговорний процес та намагатися вплинути на українську делегацію своїми діями на фронті.

Своєю чергою тарологиня Ольга Соломка зазначила, що бойові дії в Україні можуть дещо затягнутися. Проте до кінця року війна неодмінно закінчиться.

Цікаву інформацію повідомила астропсихолог Валентина Виттрок. На її думку президент рф володимир путін намагається приховати свою справжню дату народження, адже за нею спеціалісти зможуть розгадати його плани. Це свідчить про панічний страх програшу, який заволодів усіма думками головного терориста сьогодення, а також тяжку параною, спричинену онкологічною хворобою.

Варто зазначити, що про майбутню війну між Україною та росією було відомо ще в часи Нострадамуса. Легендарний французкий провидець передбачив бойові дії у Європі, які розпочнуться у 2022 році. Щоправда Нострадамус вважав, що війна зачепить і Париж. Та з початком військового конфлікту в Україні його пророцтво переглянули.