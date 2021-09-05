Майже 20 тисяч в одні руки: влада вирішила допомогти певним категоріям громадян

Українцям, яким роботодавці заборгували зарплатню, будуть виплачувати матеріальну допомогу. Йдеться про працівників підприємств, які закрилися з приводу банкрутства, та не мають можливості розрахуватися із трудовим колективом. Ініціатива щодо допомоги таким «жертвам праці» прозвучала з боку Міністерства економіки.





Наразі працівникам збанкрутілих компаній збираються виплачувати суму у розмірі трьох середніх заробітних плат, які вони отримували до порушення справи про банкрутство роботодавця. Якщо ж працівника звільнили, то він повинен отримати суму в три свої середні зарплатні до моменту звільнення.

Гарантувати такі компенсаційні виплати буде держава. Мінекономіки пропонує з цією метою створити спеціальний фонд, що поповнюватиметься коштами із ЄСВ, а також зі штрафів, сплачених за порушення трудового законодавства. В період із 2019 до 2020 років надходження за цими статтями склали 57,6 мільйона гривень та 34,1 мільйона гривень.

У Мінекономіки відзначають що змінити процедуру компенсацій працівникам, яким заборгували зарплатню, дійсно необхідно. Актуальна система виплат працює погано, а обіцяних коштів люди чекають роками. Не допомагає навіть розпродаж активів підприємства з молотка. Адже в деяких ситуаціях вже просто нічого продавати.

Однак граничну виплату у розмірі трьох середніх з/п не можна назвати такими вже великими грішми. Адже більшість офіційно працевлаштованих українців на папері отримують мінімалку у 6 тис. грн, а все інше – у конвертах. Тож виходить, що максимальна сума компенсації дорівнюватиме близько 18 тисяч грн. Враховуючи, що деяким працівникам їх роботодавці не платили роками, зарплата за три місяці – це мізерне відшкодування.

До того ж процедура отримання коштів буде досить складною для пересічної людини. Для цього буде необхідно звернутися до Держпраці у період до 3 місяців з моменту включення заявки до реєстру вимог кредиторів до підприємства-боржника. Якщо ж колишній роботодавець неплатоспроможний, порядок відшкодування буде встановлювати Кабінет міністрів.