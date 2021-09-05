За несплату податків, українцям з 1 вересня нараховуватимуть штрафи. Хто платитиме?

Українцям, які володіють нерухомістю і до 1 вересня не заплатили податок, будуть нараховуватись штрафи. Розміри штрафу за несплачений податок залежать від того, наскільки був затриманий платіж.





Кому потрібно буде сплачувати податок?

– Це стосується власників квартир, площа яких більше 60 кв.м.

– Власників будинків, площа яких сягає – від 120-ти квадратних метрів.

– Власників об’єктів різних типів нерухомості (як жилих, так і не жилих) загальною площею 180 кв.м.

Окрім того, якщо квартира площею більше 300 кв.м., а будинок більше 500 кв.м. власникам доведеться сплатити 25 тис. грн.

Якщо власником нерухомості являється неповнолітня особа, то податок сплачуватимуть батьки або опікуни.

Куди будуть іти сплачені податки на житло?

Відмітимо той факт, що податок становить 1,5% від мінімальної зарплатні за минулий рік. Проте, керівництво місцевої влади має право, як на зменшення норми площі, з якої повинен вийматися податок, так і на зменшення самого податку.

До прикладу: з квартири, площа якої становить 100 кв.м, за нормативом всього потрібно буде заплатити за 40 квадратних метрів, а це 2,8 тисяч грн. Сплачувати повинні тільки ті власники, які отримували квитанції, що були надіслані до 1 липня. Після цього кожен власник мав два місяці до 1 вересня для того, щоб оплатити. Якщо він цього ще не зробив, то тепер оплата можлива тільки з сплатою штрафу.

Які штрафи передбачені для тих, хто не встиг оплатити?

Якщо власник затримає платіж на 30 днів, то повинен буде сплатити штраф у розмірі 10-ти відсотків від суми податку, а якщо затримка становитиме більш ніж 30 днів – 20%. Про це йдеться у статті 266 ПК України.



До речі, той хто немає змоги оплатити, може звернутися в податкову службу за місцем реєстрації, для того щоб отримати відтермінування.



