Нестерпний місяць: для яких знаків зодіаку цей місяць буде болючим

Вересень – місяць нових можливостей та починань, зародження проектів та чергових кроків у кар’єрі. Однак не всім судилося провести перший місяць осені під щасливою зіркою. Кільком знакам зодіаку вересень влаштує справжню гру на виживання.





Астрологи визначили, представники яких знаків зодіаку ризикують у поточному місяці зазнати невдачі.

Овен

Народженим під сузір’ям Овена загрожують цього місяця чималі проблеми на роботі. У вересні ви будете почуватися вкрай невпевнено на своїй посаді. Виконання звичних обов’язків викликатиме лише роздратування. А колеги та начальник не виявлятимуть жодного розуміння чи хоча б найменшої моральної підтримки.

Тілець

Безробітним Тільцям буде надзвичайно складно визначитися із видом діяльності. А тим, хто вже давно займається улюбленою справою, загрожують труднощі із новим проектом. Деяким представникам знаку вдасться отримати непоганий додатковий дохід. Однак цього незначного покращення можна очікувати лише у другій половині місяця.

Рак

А вам, Раки, варто бути на роботі якнайуважнішими. У вересні ви ризикуєте заплутатись навіть у найпростіших справах та зробити чимало помилок, яких можна було б уникнути. Тож зосередьтеся на своїх обов’язках та ретельно записуйте усе, що необхідно виконати за робочий день. Тоді ймовірність помилитися вдасться звести до мінімуму.

Лев

Левам проблеми на роботі не загрожують. Однак поточний місяць буде надзвичайно активним за переповненим завданнями, що потребують нагального виконання. Тож запасайтеся силами й терпінням. Цього місяця вони вам точно знадобляться.

Водолій

Уродженці знаку у вересні будуть надзвичайно напруженими. На роботі у вас постійно виникатимуть непорозуміння, а вирішити їх не вистачатиме ні терпіння, ні душевних сил. Однак ці сплески емоцій не матимуть серйозних наслідків. Хоча сваритися із керівництвом все ж не варто.