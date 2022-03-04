Відомий виробник напоїв відмовився йти з Росії: бізнес поза політикою

Всесвітньо відома компанія Coca-Cola відмовилася закривати заводи у РФ. Керівництво концерну обґрунтовує своє рішення тим, що політика не повинна впливати на бізнес. Попри це більшість виробників вже відмовилися працювати з державою, що розв’язала війну в Україні. У відповідь на відмову Coca-Cola вийти з російського ринку, українців закликали бойкотувати всю продукцію концерну.





Про рішення Coca-Cola продовжити виробництво та продаж своїх напоїв у Росії, стало відомо із заяви прес-служби компанії. У офісі виробника підтвердили, що всі виробничі потужності Coca-Cola будуть і надалі працювати у РФ, оскільки компанія має зобов’язання перед російськими партнерами та працівниками.

У відповідь на заяву Coca-Cola, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко закликав українців не купувати продукцію бренду. Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Також політик запропонував підприємцям розірвати всі свої договори з відомим виробником газованих напоїв та завтра ж закрити завод Coca-Cola у Броварах (Київська область).

Своєю чергою колишній радник президента, а нині волонтер Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook написав, що після перемоги над ворогом в Україні буде знищено усю власність Coca-Cola.

«Ми докладемо усіх зусиль для того, щоб фізично знищити все устаткування компанії Coca-Cola, що знаходиться на території нашої батьківщини. А також покладемо край усім маркетинговим та іншим бізнес-операціям, які виробник здійснював в Україні. В тому числі я маю на увазі й фізичний вплив на працівників компанії на території нашої країни. Чи погрожую я? Так, це явна та абсолютна погроза», – написав Бірюков.

Варто зазначити, що Coca-Cola є однією з небагатьох компаній, що продовжили працювати в Росії.. Більшість популярних світових брендів вже вийшли з російського ринку або ж знаходяться в процесі розірвання договорів з державою-терористом.

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