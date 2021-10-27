На полицях українських магазинів з’явився сир із шкідливою добавкою

Сир із дріжджами потрапив на прилавки українських магазинів. Саме цією новиною шокувала українців Держспоживслужба Харківської області. Партію кисломолочного сиру із порушеннями випустив Богодухівський завод.





Сир — це кисломолочний продукт, який в Україні вживають майже у кожній родині. Тому новина про те, що є продукт, який заборонено до реалізації стала шоком для багатьох громадян. Хоча в основному ТМ реалізує продукцію у Харківській області, є магазини які закуповують сир і в інші регіони.

Зараз з полиць супермаркетів та продуктових магазинів активно вилучають сир 9% жирності торгової марки “Український”. Вся партія має бути вилучена та повернена виробникові.

Дріжджі потрапляють до кисломолочних продуктів, якщо у технології виробництва були допущенні помилки. Споживати у їжу такий продукт заборонено. Він спричиняє харчові отруєння, розлади шлунку та кишківника. Харчове отруєння може закінчитись госпіталізацією. Як товар міг пройти перевірку та потрапити на прилавки невідомо. Такі випадки скоріше виняток із правил.

Експерти розповіли, що надмірний вміст дріжджів у готовому продукті може бути причиною кількох проблем одночасно:

погано промите обладнання на молокозаводі;

забруднене повітря у цехах;

порушення при зберіганні;

У таких випадках сир починає бродити та псується. Що робити споживачам, хто купив такий товар?

Зберігайте чек, повідомте у місцеві органи та поверніть до магазину. У жодному разі не намагайтеся готувати з нього чи вживати у їжу. Усі реалізатори, у кого є даний сир мають сповістити Держспоживслужбу. Номери телефонів вказаний на офіційному сайті служби.

Чи буде проведена перевірка на Богодухівському заводі наразі невідомо. Хто буде відповідальний за цю ситуацію — коментарів керівник молокозаводу поки не дав. Також на даний час невідомо, чи є потерпілі від вживання продукту.