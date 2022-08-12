В одній з областей України закриються всі супермаркети АТБ: що сталося

Компанія АТБ зупиняє роботу своїх торгових точок у Донецькій області. Всі супермаркети мережі, які знаходяться в цьому регіоні, з 12 серпня будуть закритими. Про це розповів Руслан Суков, мер міста Селидове, що на Донеччині.





Міський голова Селидового залишив на своїй сторінці у Facebook допис, в якому пояснив закриття супермаркетів АТБ загостренням ситуації в регіоні. Від самої ж компанії жодних офіційних заяв поки що не надходило.

Наразі відомо, що в прес-службі АТБ не заперечили інформації про закриття магазинів. Та справжню причину такого кроку повідомити відмовилися. Натомість речник компанії Сергій Демченко анонсував прес-реліз, в якому керівництво АТБ надасть більш детальну інформацію щодо свого рішення.

Насправді закриття супермаркетів АТБ в частково окупованій Донецькій області нікого дивує. Ситуація там дійсно дуже складна. За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, з 11 серпня в регіоні діє особливий режим в’їзду-виїзду та руху транспорту. Зокрема суворо заборонене ввезення на територію області всіх видів алкогольних напоїв та вивезення техніки спеціального призначення.

Крім того 2 серпня на Донеччині була оголошена обов’язкова евакуація цивільного населення. Станом на сьогодні військовим вдалося вивезти з небезпечного регіону близько 4 тисяч осіб. Та евакуація продовжується, і скоро в області практично не залишиться людей. Можливо від’їзд місцевого населення також став однією з причин, що підштовхнула компанію АТБ до рішення закрити тут свої супермаркети

Зазначимо, що зачас війни компанія АТБ вже втратила близько 13% своїх торгових точок. Частину з них було зруйновано чи пошкоджено внаслідок обстрілав ворога, решту довелося закрити через небезпеку для працівників та відвідувачів. В результаті найпопулярніша в Україні мережа супермаркетів, що до війни налічувала 1300 торгових точок, зараз скоротилася до 1137 магазинів.