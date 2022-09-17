Кроки НБУ по стримуванню падіння гривні можуть не сподобатись українцям

НБУ розказав про ризик девальвації української гривні. Негативний прогноз Нацбанку більш ніж реальний у середньостроковій перспективі для країни. Є деякі економічні інструменти, які допоможуть вирівняти ситуацію. Про це розповів Сергій Миколайчук, замісник голови Національного банку.





Для того, щоб гривня не втрачала свої позиції, можна вжити наступні заходи:

додаткове оподаткування імпорту;

повернення акцизів на паливо.

Такі дії допоможуть зменшити емісію гривні та стримуватимуть зростання попиту на іноземну валюту. Але банкіри та бізнесмени вкрай незадоволені запропонованими інструментами у разі необхідності. Вони гальмують розвиток бізнесу та приводять до ще більшого здорожчання товарів та послуг.

Те, що сьогодні відбувається на валютному ринкові більш-менш влаштовує НБУ. Ситуація під контролем, позиція гривні лишається відносно стабільною. За оцінками Нацбанку ситуація буде під контролем протягом усього вересня. У жовтні також не слід очікувати якихось значних стрибків. Найвигідніше проводити валютні операції у безготівковому форматі, там курс найнижчий.

Відрив долара від євро не такий вже й значний, як до війни. Тому, якщо є можливість, відкладати гроші краще це робити у європейській валюті. Золото-валютні резерви вдасться утримувати на достатньому рівні, тому перейматися не слід. Додаткове оподаткування та повернення акцизів це крайня міра, зараз держава справляється і без цього.

Курс долара на 2023 рік

На останньому засіданні у мінфіні прогнозували курс американського долара. Він може підскочити до 50 гривень. Це залежатиме від багатьох факторів: надходжень до бюджету, іноземної допомоги ,успіхів ЗСУ на полі бою. Експерти вважають, щ середньорічний курс лишатиметься на рівні 42,2 грн за 1 долар. При невтішному прогнозі курс може зрости до 60 гривень за $.