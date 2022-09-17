Пару кліків в “Дії”, або на сайті: субсидії нараховуватимуть по новому

Порядок призначення та виплат субсидії у новому опалювальному сезоні 2022-2023 буде дещо змінено. Систему їх призначення дещо спростили, а нараховуванням займатиметься Пенсійний Фонд України (далі ПФУ). Це рішення 16 вересня підтримав Кабмін.





У Міністерстві соціальної політики вкотре нагадали, що опалювальний період проходитиме надзвичайно складно. Багато домогосподарств із низьким рівнем доходів потребуватимуть допомоги від держави, щоб просто пережити зиму.

Нові зміни спростили нарахування субсидій. Тепер їх швидше зможуть отримати різні категорії населення. Наприклад, громадяни зі статусом ВПО будуть отримувати субсидію не за місцем реєстрації, а за місцем фактичного проживання.

В умовах воєнного стану нові зміни у порядку нарахування субсидій гарантовано дають усім українцям право на допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг.

Якщо українці дали прихисток ВПО, також зможуть отримувати компенсацію від держави у рамках соціальної програми «Прихисток».

Житлову субсидію на компенсацію виплат за спожиту електричну енергію отримають домоволодіння що лишилися без централізованого опалення через бойові дії чи окупацію. Розрахунками такої субсидії буде займатись ПФУ.

Разом із зим додали нові категорії населення, які можуть претендувати на субсидію. Це такі, громадяни як:

ті, що втратили роботу на час воєнного стану;

ті, що отримують виплати по безробіттю та стоять у центрі зайнятості.

Подати документи на розрахунок та виплату субсидії можна через сайт ПФУ або через мобільний додаток ДіЯ.

Додатково уряд докладе максимум зусиль, щоб допомога надходила вчасно та у максимально ефективний спосіб для українців. Нові зміни допоможуть автоматизувати процеси подачі заявок та призначення субсидій для всіх людей, які постраждали через війну.