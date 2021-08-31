Им не позавидуешь: с этими знаками зодиака на этой неделе случится беда

Начало осени, завершение периода отпусков и возвращение на работу редко для кого проходят легко. Однако четырем выбранным знакам зодиака астрологи предсказали просто бесконечную череду злоключений и неприятностей. Плохая карма будет следовать за ними по пятам и портить все планы.





Лев

Представители этого знака на днях почувствуют, что земля уходит из-под ног. Только вы привыкли к ситуации и почувствовали себя в «своей тарелке», как все вдруг исчезло, будто мираж. Нужно снова искать точку опоры и восстанавливать свой жизненный ритм. Но иногда хочется просто расслабиться, почувствовать спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Не унывайте. Эта неделя не будет продолжаться вечно. Уже через несколько дней вы почувствуете прилив сил. Откроются новые возможности и перспективы, а вы с радостью начнете движение в направлении процветания и благополучия.

Весы

Вам сейчас сложно понять, как жить дальше. Будущее будто в тумане, а двигаться вперед на ощупь страшно и опасно. Но возможно именно сейчас стоит рискнуть? В тот момент, когда вы чувствуете себя как «чистый лист», и готовы писать свою судьбу самыми яркими красками. Попробуйте. Но сохраняйте разумную осторожность.

Стрелец

Стрельцов на этой неделе ожидают неприятности в отношениях с любимым человеком. Непонятные ситуации, конфликты, недомолвки – все это может стать поводом для глубокой обиды. Приструните свой огненный характер и успокойтесь. Вашу внутреннюю гармонию и оптимизм обязательно почувствует партнер, а помириться станет намного легче.

Козерог

Уроженцы этого знака рискуют стать настоящим эпицентром конфликта. На любую критику вы будете отвечать агрессией, кричать и огрызаться. Причем больше всего ситуаций, вызывающих у Козерогов «праведный гнев», будет возникать именно на работе. Ведите себя осторожнее и не вступайте в споры с руководством, чтобы до конца этой недели не стать безработным.