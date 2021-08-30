Астрологи назвали два знаки зодіаку, яким не позаздриш у вересні

Вересень – доволі складний місяць. Адже саме в цей період потрібно перебудувати свій графік, підготуватися до початку нового ділового року та усвідомити, що відпустка вже позаду й час братися до роботи.





Однак на думку астрологів найважчим перший місяць осені стане лише для двох знаків зодіаку. Для Раків та Козерогів цей адаптаційний період виявиться просто нестерпним. Їх переслідуватимуть негаразди, а життя перетвориться у низку випробувань та ситуацій, що потребують складного морального вибору.

Рак

Для уродженців цього знаку осінь взагалі вважається не найкращим періодом. У вересні ж ви станете просто ходячою халепою. Найбільше труднощів виникатиме в процесі спілкування, причому як з родиною, так і з колегами на роботі.

Про те, що Ракам притаманна замкнутість, знає напевне кожен. Однак у вересні ви постійно наступатимете на граблі власного невміння порозумітися з людьми. Висловити свої почуття та емоції буде дуже непросто, постійно здаватиметься, що вас усі відштовхують.

Та вихід є. Потрібно лише зробити над собою зусилля та проявити ініціативу. Як тільки ви підете назустріч оточуючим, одразу ж отримаєте співзвучну відповідь. Це золотий закон спілкування: взамін на свою щирість і доброту, завжди отримаєте у відповідь те саме.

Козеріг

Представників цього знаку у вересні очікує чимало конфліктних ситуацій, яким просто не видно буде кінця-краю. Напруга все зростатиме. Як вдома, так і на роботі вас усі намагатимуться вивести з рівноваги, образити, розкритикувати.

Найбільш складною виявиться друга половина місяця, а саме період з 17 по 30 вересня. Ваша образа на всіх навколо досягне свого піку. Та всупереч негараздам, сильний дух, притаманний Козерогам з народження, дозволить вийти зі складного періоду майже без втрат. А на роботі, у віддяку за «страждання», ви отримаєте чималу грошову винагороду.