В Україні припинить існування великий банк: відома доля клієнтів

Національний банк України офіційно визнав банкрутом банк «Земельний капітал». Акції неплатоспроможної фінансової установи майже в повному обсязі (94%) належать бізнесмену Віктору Тополову, що у 2004-2005 роках обіймав посаду міністра вугільної промисловості. Наразі управління банком узяла на себе тимчасова адміністрація. Однак з дня на день його закриють, а вкладникам повернуть лише частину їхніх заощаджень.





У чому причина ліквідації банку?

Про скасування ліцензії банку «Земельний капітал» НБУ повідомив на своєму офіційному сайті. Приводом для закриття фінустанови стало порушення рівня ліквідності, обов’язкового для її нормального функціонування. Це означає, що банк вже не мав змоги злагоджено виконувати власні обов’язки. Зокрема йдеться про вчасне повернення депозитів клієнтам, обслуговування своїх боргів тощо.

Збанкрутілий банк ще у липні поточного року отримував попередження від НБУ. Регулятор наголошував керівництву фінустанови на необхідності покращення фінансового положення. Та у банку не відреагували на отримані рекомендації. Згідно із правилами, власник міг дофінансувати банк навіть використовуючи власні кошти, однак так цього і не зробив.

Що буде з депозитами клієнтів?

У Національному банку повідомили, що вкладникам повернуть їх заощадження на загальну суму у 400 мільйонів гривень. Зараз Фонд гарантування вкладів саме оцінює активи вітчизняної фінустанови. Наступним кроком стане продаж з аукціону усього, що лише вдасться продати. А далі усі виручені гроші будуть спрямовані на компенсацію депозитів клієнтам банку.

Однак частина вкладників все ж постраждає у результаті «падіння» фінустанови. Проблема у тому, що компенсація депозитів у повному обсязі не видається можливою. Поверненню підлягатимуть лише вклади, на суму до 200 тисяч гривень, а решта коштів буде втрачена. Проте таке часткове повернення коштів є цілком правомірним, адже українське законодавство гарантує депозити громадянам лише на суму, менше ніж 200 тисяч гривень.