Xiaomi вибачилася перед своїми користувачами

Xiaomi принесла вибачення своїм користувачам через проблеми зі смартфонами. Про це повідомляє китайське видання MyDrivers.





Вибачення прозвучали в ході прес-конференції, на якій виступив генеральний менеджер Xiaomi MIUI Experience Джин Фан (Jin Fan). За його словами, компанія винна перед споживачами, так як випущена раніше версія системної оболонки MIUI 12 для смартфонів мала велику кількість багів і не була до кінця оптимізована.

У зв’язку з цим Фан заявив, що Xiaomi відмовляється від раннього виходу MIUI 13, так як має намір повністю перевірити систему перед релізом. Топ-менеджер корпорації також підкреслив, що фахівці компанії зафіксували всі основні проблеми MIUI 12 і випустили оновлення MIUI 12.5, в якому були виправлені головні недоліки оболонки.

За даними Xiaomi, в актуальній MIUI 12.5 було виправлено 160 загальних проблем системи і 224 проблеми, пов’язані з вбудованими додатками і сервісами. Перша партія смартфонів, які отримають MIUI 12.5, включає в себе 12 моделей. Наприклад, недавно представлений апарат Xiaomi Mi Mix 4 , Mi 11 Ultra , Mi 10 і інші девайси.