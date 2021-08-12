Google влаштував грандіозну чистку власного магазину додатків для Android

Фірмовий магазин додатків Google для операційної системи Android пережив найбільшу «чистку» з 2018 року. За першу половину 2021 року Google Play позбувся 115 тис. додатків. Причина – жорсткість правил магазину, про які корпорація оголосила в квітні цього року.





Велика «чистка»

Корпорація Google видалила близько 115 тисяч додатків для Android зі свого фірмового магазину Play за підсумками першого півріччя 2021 р. Настільки значно маркетплейс «схуд» вперше з 2018 року, пише Android Authority.

За даними Statista і AppBrain, понад 58 тис. програм були викинуті з магазину в проміжку між січнем і квітнем 2021 р. причому, як зазначає джерело, лише 4,5 тис. з них були оцінені як такі, що мають низьку якість.

У травні того ж року ще близько 65 тис. додатків позбулися «прописки» в Google Play – це найбільш значне падіння числа завантажених в магазин додатків в одиницю часу.

У червні «зачистка» продовжилася, проте мала менш масштабний характер – її жертвами стали в цілому 4,3 тис. додатків.

Кількість додатків в Google Play в динаміці (дані Google, App Annie, Statista, AppBrain)

На даний момент в Play Store знаходяться і доступні для завантаження 2,8 млн додатків, що на 200 тис. менше в порівнянні з вереснем 2020 року.

Попереднє «генеральне прибирання» в Google Play відбулася в 2018 р – тоді корпорація видалила близько 800 тис. додатків, тим самим зменшивши їх кількість з рекордних 3,6 млн до 2,8 млн. З тих пір магазин так і не зміг повернутися до показників 2018 р за кількістю доступних користувачам мобільних програм.

Причини масового видалення додатків

Android Authority вважає, що масштабна травнева «зачистка» зобов’язана новим правилам, анонсованим Google в квітні 2021 року.

Дані правила націлені на виявлення та блокування додатків, які можуть ввести користувачів в оману – це, зокрема, стосується назв та логотипів.

Назви за новими правилами, наприклад, не повинні містити рекламних заяв, слів у верхньому регістрі, спецсимволів, що багато разів повторюються, емодзі, а їх загальна довжина – перевищувати 30 символів.

Будь-які графічні елементи, завантажені в магазин разом з додатком, в тому числі і скріншоти, відповідно до рекомендації Google, не повинні підкреслювати його рейтинг в будь-якій системі (як зразок порушенням даного правила Google є логотип програми, що містить зображення золотого кубка).

Малоефективні правила

Контроль якості додатків в Google Play – давня і начебто нерозв’язна проблема, зазначає Android Authority. Нові правила, як і раніше ніяк не зачіпають тих, хто випускає низькоякісні клони відомих додатків або зовсім «клепає» неробочі відверті підробки. На останні можна поскаржитися, однак жага легкої наживи, ймовірно, все одно призведе до появи нових «фейків» на місці раніше видалених Google.

У 2015 р нагадаємо, Google оголосила про те, що всі додатки, які поступають в Play Store будуть проходити ручну перевірку, як в Apple App Store. ЗМІ і фахівці тоді висловили стриманий оптимізм, припустивши, що введення ручної перевірки всіх програм дозволить підняти якість контенту в магазині – очистити каталог від шкідливих, шахрайських програм, що порушують авторські права і низькоякісних додатків і, таким чином, зробити платформу Android більш привабливою для споживачів, які обирають між iOS і Android за якістю доступних програм.

Прийдешні зміни в політиці Google Play

Google планує внести чергову порцію змін до правил свого магазину додатків і слідом за Apple зобов’яже розробників повідомляти користувачам про те, які дані про них збираються.

За відмову слідувати новим правилам або надання завідомо неправдивих відомостей недобросовісних розробників каратимуть видаленням їх додатків з магазину.

Як очікується, «розділ безпеки» в призначеній для користувача версії Google Play, в якому можна буде дізнатися про зібрані кожним додатком дані, з’явиться в I кварталі 2022 року.

По фінансах до Apple ще далеко

Як пише Android Authority, в першому півріччі 2021 року кількість завантажень програм з Google Play зросла на 6% рік до року і склала 56,2 млрд.

За даними Sensor Tower, виручка Google від магазину додатків зросла на 30% до $ 23,4 млрд. Проте, Google все ще значно відстає від Apple за даним показником. За аналогічний період дохід Apple від App Store, в якому, до речі, набагато менше додатків, досяг величини $ 41,5 млрд.