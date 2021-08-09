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Розсекречено потужний суперсмартфон Xiaomi з унікальним екраном

09.08.2021
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xiaomi камера

Мережеві інсайдери опублікували специфікації і фотографії нового смартфона Xiaomi Mi Mix 4, анонс якого повинен відбутися 10 серпня.


Апарат, згідно витокам, отримає процесор Snapdragon 888+, дисплей 6,67 дюйма FullHD + з частотою оновлення 120 Гц, основну камеру на 108 Мп з оптичною стабілізацією, а також ширококутний модуль на 13 Мп і 5X зум на 8 Мп. Розширення фронтальної камери складе 20 Мп, сам об’єктив буде приховано під дисплеєм (судячи з усього, це буде перший апарат подібного типу на ринку).

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Смартфон також отримає оперативну пам’ять LPDDR 5 і постійну UFS 3.1 (об’ємом до 12 Гб і 1 Тб відповідно). Акумулятор ємністю 4500 мАг буде підтримувати швидку зарядку на потужності 120 Вт по дроту і 50 Вт в бездротовому режимі. Заявлені підтримка NFC, Wi-Fi 6, водозахист IP68. Mi Mix 4 буде працювати під управлінням MIUI 12.5 на базі Android 11.

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09.08.2021
1 хвилина на прочитання

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