Про це не люблять розповідати: який сюрприз чекає власників нових TV Samsung

Впевнені, що чим новіша і дорожча модель телевізора, тим краще? А якщо ми скажемо вам, що нові топові телевізори з величезним цінником від не можуть того, з чим запросто справлялися самі бюджетні моделі десятирічної давності?





Припустимо, прикупили ви найсучаснішу TV-панель від Samsung, повісили на стіну і зібралися насолодитися переглядом улюблених фільмів зі своєї колекції, а тут раз … «обраний файл не підтримується». Після чого доводиться давитися заготовленим попкорном, читаючи на форумах відгуки про те, що підтримка відеофайлів в форматі AVI припинена і не планується.

Справа в тому, що у всіх нових моделях телевізорів (починаючи з 2018 року) виробник прибрав підтримку популярних відеокодеків DivX і Xvid. Зроблено це зрозуміло на благо, для боротьби з піратством і все таке, щоб у вас не було спокуси брати контент з ненависних торрентів. Ось такі справи.

До речі, з форматом відео mkv той же не все райдужно, так як телевізори реагують на нього неоднозначно – то звук відсутній, то формат відео не підтримується. Причому, ці ж файли, старий Samsung 2010 року прекрасно перетравлює. Звичайно, можна на комп’ютері переконвертувати відеофайли в інший формат, але хто цим реально стане займатися? Простіше купити дешманскую китайську TV-приставку або стрімити відео безпосередньо в комп’ютера по AirPlay або Miracast, або підключати комп’ютер за допомогою кабелю HDMI.