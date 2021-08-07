В Украине заработает новый тариф на электричество с низкой ценой

Властная верхушка всего лишь в шаге от согласования новых тарифов на свет. Окончательное решение еще не принято. Однако Министерство энергетики уже подготовило к рассмотрению новое постановление, по которому киловатт электричества для украинцев будет стоить всего 1,44 грн.





Новый льготный тариф, который снизит расходы потребителей на 24 коп. за киловатт, планируют установить для всех домохозяйств без исключений. То есть пользователей не будут делить на категории по объемам потребления ресурса, как это планировалось ранее. Согласно данным, указанным в постановлении Минэнергетики, тариф будет действовать до 30 апреля следующего года.

Решение о снижении тарифов представляется не слишком логичным, учитывая подорожание ресурса и огромные долги украинских энергетических компаний. Но в министерстве нашли временный выход из положения, которое сложилось. Снижение тарифов было решено профинансировать за счет государственных компаний-поставщиков «Укргидроэнерго» и «Энергоатом». Для этих целей планируется привлечь средства, которые собирались использовать на ремонт и реконструкцию линий электропередач.

Таким образом «Укргидроэнерго» будет продавать свой ресурс по цене 1 коп. за киловатт, а «Энергоатом» – по ставке 15 коп. за киловатт. Кроме того все местные энергокомпании будут вынуждены компенсировать разницу между рыночной ценой и льготной ставкой для населения за счет денег, вырученных из собственных инвестиционных программ.

Несколько дней назад, 4 августа, в средствах массовой информации уже появлялась новость о возможном снижении тарифа до 1,2 грн за единицу энергии. Возможность установления такой низкой цены объясняли наличием средств, сэкономленных на ремонте энергетической инфраструктуры – трансформаторов, электросетей и подстанций. Однако решение не было принято правительством, поэтому цена осталась на прежнем уровне – 1,68 грн за кВт*ч.

Еще одним вариантом тарифной политики правительства 5 августа назвали сохранение текущего ПСО (положение о спецобязательствах) до 30 апреля 2022 года.