В Україні з’являться нові гроші: закон вже підписано

Президент України Володимир Зеленський днями підписав документ, що суттєво вплине на фінансові операції у державі. Закон «Про платіжні послуги» дозволить Національному банку України випускати новий вид грошей – цифрову валюту. Позатим в країні також буде впроваджено надання 9 платіжних послуг, які раніше не були доступні громадянам.





Згідно з даними, розміщеними на офіційному порталі Офісу президента, нововведення набудуть чинності лише за 1 рік. Протягом цього часу вітчизняні компанії та банки зможуть як слід підготуватися до роботи за новими правилами.

З’являться цифрові гроші

Цифрову валюту, що з’явиться в Україні вже через 12 місяців, випускатиме виключно Національний банк. Ця умова чітко прописана у новому законі та не допускає жодних виключень.

Електронні гроші не матимуть нічого спільного із криптовалютою. Це буде та ж сама гривня, із тою тільки різницею, що вона не матиме паперового аналога.

Карти видаватимуть не лише в банку

За новим законом, банки більше не матимуть монополії на надання платіжних послуг. Зокрема деякі види фінансових операцій зможуть проводити будь які компанії. Єдиною умовою стане наявність у них відповідної ліцензії. Без участі банку можна буде здійснити такі популярні операції, як зняття готівки, грошовий переказ тощо.

Отримати картку також можна буде без участі банку. Випуском пластикових карток зможуть займатися кредитні організації, та навіть поштові відділення. Однак більшість фінансових послуг все ще надаватимуть банківські установи.

Держава контролюватиме усі фінансові операції

Кожна компанія що надаватиме платіжні послуги, буде знаходитися під жорстким контролем Нацбанку. Головною вимогою, яку ставитиме держава до таких підприємств, буде надання клієнтам повної інформації щодо комісій за операцію та штрафів.

Якщо ж з вини компанії-надавача послуги гроші клієнта переведуть не на той рахунок, компенсація усієї втраченої суми ляже саме на вказану компанію.