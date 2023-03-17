Три знаки зодіаку незабаром розбагатіють: друга половина березня стане для них «зоряним часом»

У другій половині березня деяким знакам зодіаку раптово почне щастити з грішми. Венера та Юпітер сприятимуть підвищенню їх доходів та вдалим інвестиціям. Найбільший успіх у сфері фінансів чекає на Тільців, Левів та Терезів. Вони отримають шанс побудувати блискучу кар’єру та шалено розбагатіти.

Тілець

Наприкінці березня банківський рахунок Тільців поповниться чималою сумою. Найімовірніше це буде премія від роботодавця або подарунок від родичів. Неочікуваний прибуток дозволить уродженцям знаку, які вже звикли економити, трохи «послабити ремінь» та зробити собі дорогий подарунок.

Кар’єра Тільців у другій половині березня почне стрімко розвиватися. Їм запропонують взятися за новий перспективний проект, який в майбутньому принесе їм небачений раніше прибуток і відкриє шлях до багацтва.

Лев

У Левів вже в найближчі дні почнеться довгоочікувана «біла смуга». Вони вирвуться із замкнутого кола невезіння і почнуть працювати над покращенням свого життя. Уродженці знаку з головою поринуть у роботу і дуже скоро отримають підвищення.

Однак щоб по-справжньому розбагатіти Левам доведеться виявити трохи терпіння. Кілька місяців наполегливої праці принесуть свої плоди і уродженці знаку зможуть навіть придбати собі нову квартиру. Що вже казати про решту приємних дрібниць, які принесе їм новий фінансовий статус.

Терези

Для Терезів наприкінці березня настане справжній «зоряний час». На роботі нарешті оцінять їх таланти та запропонують керівну посаду. Хоч для цього представникам знаку доведеться вийти з зони комфорту та виявити неабияку рішучість.

Заробітки Терезів на новій посаді стрімко зростуть, перевершуючи всі їх сподівання. У представників знаку з’явиться можливість здійснити свої давні мрії, наприклад вирушити в подорож чи купити автомобіль. Однак астролог радять їм не витрачати зароблені гроші направо і наліво. Краще інвестувати частину коштів у нерухомість або покласти на рахунок у банку.