Влада вирішила контролювати розмови по мобільному: встановлять спеціальне обладнання

Незабаром всіх операторів мобільного зв’язку в Україні можуть зобов’язати встановити спецобладнання на їх мережі. Таке нововведення допоможе захистити громадян від переслідувань, а також незаконного спостереження з боку країни-агресора Росії. Проект наказу Державної служби спецзв’язку та захисту інформації з цього приводу вже готовий.





Для чого потрібне обладнання, що фільтруватиме трафік абонентів?

Спроба запровадити фільтрацію трафіку та моніторинг мобільних пристроїв в Україні робиться вже не вперше. Однак попередня ініціатива була негативно сприйнята українським Мін’юстом, та в результаті заблокована. Для чого ж потрібні системи моніторингу, та як вони зможуть захистити громадян?

Наразі втрутитися в мережу будь якого мобільного оператора країни та визначити місцеположення громадянина можна без будь-яких перешкод. Така ситуація дуже небезпечна як для самої особи, так і для її особистого майна.

Лише у 2017 році було скоєно три злочини, у яких жертв знаходили саме за допомогою мобільних мереж. Зокрема йдеться й про резонансне вбивство шпигуна Максима Шаповала. Спроби здійснення злочинів за такою схемою продовжуються й дотепер.

Коли набудуть чинності нові правила?

Враховуючи стосунки із сусідньою Росією та наявний військовий конфлікт, залишити громадян беззахисними перед агресором українська влада просто не має права. Тож адміністрація Держспецзв’язку, що безпосередньо здійснює техрегулювання галузі телекомунікацій, цього разу прагне довести постанову про моніторинг до стадії виконання.

Наразі проект закону «Про затвердження Технічних вимог до мереж мобільного зв’язку України і технічних засобів телекомунікацій щодо моніторингу та фільтрації трафіку» доступний до перегляду й обговорення на офіційному сайті Держспецзв’язку. Відомство на даному етапі приймає та розглядає усі пропозиції, чи коментарі до документа. Після цього постанова буде передана на погодження інших Центральних органів виконавчої влади країни.

Скільки вартуватиме мобільним операторам реалізація постанови Держспецзв’язку?

Звісно, для вітчизняних компаній мобільного зв’язку придбання та встановлення нового обладнання, не кажучи вже про програмне забезпечення, обійдеться недешево. Конкретна ціна залежатиме від обладнання, яким оператори користуються зараз.

Та ініціатори проекту мають намір довести українським компаніям зв’язку важливість обмеження доступу до геолокації їх клієнтів. Адже таким чином вдасться врятувати десятки, а може й сотні громадян, які щорічно стають жертвами переслідувань.