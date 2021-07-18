Як можна продовжити термін служби акумулятора: почніть правильно заряджати

Основна проблема, що виникає при експлуатації смартфонів – працездатність акумуляторної батареї. Коли купуєш новий смартфон заряд тримається довго, але з часом розрядка відбувається все швидше і швидше.





Термін повноцінної роботи акумуляторної батареї залежить від кількості зарядних циклів. Інформацію про конкретну кількість циклів служби тієї чи іншої акумуляторної батареї (АКБ), важко десь знайти. В середньому АКБ розрахована на 300-500 зарядних циклів, після проходження даного порогового значення, розрядка, а в деяких випадках і зарядка, починають відбуватися швидше.

Поки смартфон новий, заряджати акумулятор можна в будь-який час. Наприклад, залишати на ніч на зарядку. Як тільки заряд повністю набереться, зарядка автоматично припиняється.

А ось якщо батарея вже давно експлуатується, розрядка відбувається відносно швидко, то на ніч краще не залишати. В такому випадку акумулятор піддається додатковому навантаженню і нагріванню. За ніч може статися кілька додаткових підзарядок. Візьмете з ранку смартфон в руки, а він буде на дотик теплим або нагрітим, особливо в районі знаходження акумуляторної батареї.

У будь-якому випадку заряджати смартфон при високих температурах навколишнього середовища не рекомендується. Наприклад, в літній час в сонячні дні шкідлива буде зарядка в автомобілі. Включаєте навігатор на смартфоні і під’єднуєте зарядний пристрій, акумулятор відчуває стресові навантаження в такому випадку. Хто працює в таксі і використовує свої смартфони в роботі, дуже швидко псує стан акумуляторної батареї. В сервіс приносять такі смартфони або планшети з роздутою АКБ.

Так само не рекомендується грати в ігри або використовувати якісь додатки, в момент коли смартфон перебуває на зарядці. Найстрашніше для акумулятора це нагрівання, в такому режимі експлуатації, відбуваються стресові навантаження.

Розряджати акумулятор повністю так само не рекомендується. На зарядку можна підключати при досягненні значення 10% і заряджати до 90% ємності. Це буде найбільш правильним варіантом, який продовжить термін служби АКБ.

Експерти стверджують, що рекомендація продавців магазину про необхідність після покупки смартфона провести повну розрядку і зарядку гаджета, є тільки маркетинговим ходом.

Намагайтеся використовувати оригінальні зарядні пристрої, які найбільш оптимізовані під роботу з вашим смартфоном. Якщо такої можливості немає, то підбирайте більш якісні зарядні пристрої та кабелі. Не радимо економити і купувати найдешевші варіанти.