Стало відомо, яка відпустка підходить для конкретних знаків зодіаку

Липень, самий розпал сезону відпусток – а ви все ще не обрали, куди вирушити цього року. Можливо у гори, чи на море у готель із сервісом «все включено». А може взагалі «рвонути» на екстремальний сплав порогами бурхливої гірської річки.





Астрологи радять обирати місце та спосіб відпочинку за власним знаком зодіаку. Виявляється дата вашого народження має прямий вплив на види активності, які здатні принести вам найбільше задоволення й подарувати душевний спокій. То якою повинна бути ідеальна відпустка саме для вашого знаку зодіаку?

Овен

Представники цього знаку обожнюють тепло та незвичне оточення. Їм астрологи рекомендують жаркі екзотичні країни на морському узбережжі, як то регіони Близького Сходу, Латиноамериканські країни тощо.

Тілець

Знак землі обожнює близькість із природою. Тільці отримають невимовне задоволення від спілкування із флорою та фауною. Їм підійде відпочинок у зелених регіонах їз помірним кліматом, наприклад у Франції, Англії чи Польщі.

Близнюки

Близнюки найчастіше хочуть вдало поєднати кілька видів відпочинку. Одноманітність швидко їм набридає. Найкраще представникам цього знаку підійде автоподорож по Європі, Австралії, чи Америці. Такий спосіб відпочинку задовільнить усі їх потреби.

Рак

Для вас відпочинок – це море, пляж і спокій. Готель «все включено» десь на узбережжі Середземного моря стане ідеальним варіантом відпочинку.

Лев

Леви обожнюють сонечко та байдикування на пляжі у шезлонгу. Причому пристрасті до моря, чи купання у ньому вони не відчувають. Можуть годинами засмагати без будь-яких інших розваг. Представникам цього знаку підійде спокійна відпустка де-небудь у Африці, на Філіппінах чи курортах Латинської Америки.

Діва

Для вас найважливіше – це комфорт та красиві пейзажі навкруги. Екстремальні розваги й походи точно не для Дів. Вони люблять тишу та гармонію. Для відпустки підійдуть Бельгія, Канада, чи Швеція. Їх невимовно красива природа точно справить на Дів незабутнє враження.

Ваги

Для Вагів найкращий відпочинок це море, море та ще раз море. Вони обожнюють шум хвиль, купання та йодоване морське повітря. Для відпустки варто обрати прибережні регіони Іспанії, Мексики, Єгипту, чи навіть Мальдівські острови.

Скорпіон

Скорпіони не знають нічого кращого за гірські вершини, скелі й перевали. Їм астрологи радять звернути увагу на такі напрямки, як Альпи, Кавказ та звісно ж Карпати.

Стрілець

Народженим у знаку Стрільця необхідні для відпочинку усі чотири природні елементи – вогонь, вода, повітря та земля. Ідеально суміщаються усі ці енергії у гірських узбережжях морів, чи вулканічних територіях поблизу океану. Знайти такі дива природи можна у Південній Європі, Африці та Австралії.

Козеріг

Вам потрібно туди, де поєднується непоєднуване. Хвойний ліс і море, пустелі і глибокі озера. Вирушайте із наметом на Кавказ, у Швецію чи Норвегію, і насолодіться енергією природи.

Водолій

Водолії віддають перевагу цивілізації – красивим містам, садам чи ставкам. До того ж вони не терплять спеку, тож помірний чи навіть прохолодний клімат – обов’язкова вимога до місця відпочинку. Японія, Швейцарія та Австрія – ось ваші ідеальні країни для проведення відпустки.

Риби

Вологий клімат і близькість води – ці дві риси найбільше приваблюють Риб. У відпустку краще податися на узбережжя Середземного моря, до Непалу чи Південної Америки. Клімат цих країн подарує вам незабутній релакс, та неймовірне почуття єднання із природою.