В українців відбирають до 50% пенсії: хто в зоні ризику

В Україні за законом можуть забрати до 50% пенсії на сплату боргу за комуналку або виконання інших зобов’язань. Зокрема позбавити половини доходу можуть злісних неплатників аліментів, пенсіонерів, що завдали шкоди чиємусь майну та змушені виплатити компенсацію. Також забрати частину виплат можуть у працюючих пенсіонерів, які не повідомили пенсійних фонд про свій трудовий статус та протягом певного часу отримували більше, ніж їм належить.

Про можливі відрахування з пенсії та їх причини повідомляє профільне видання «На пенсії». Згідно з українським законодавством забрати у пенсіонера частину доходу можуть на основі судового рішення, постанови, визначення чи вироку, виконавчого надпису нотаріуса та деяких інших документів, що стосуються майнового стягнення.

Скільки будуть вираховувати з пенсії, залежить від її розміру та суми боргу чи компенсації, яку зобов’язаний сплатити пенсіонер. Як зазначили спеціалісти Головного управління Пенсійного фонду у місті Одеса, вирахувати до 50% з пенсії можуть:

на сплату аліментів;

на відшкодування збитків, отриманих внаслідок розкрадання майна підприємств чи організацій;

на відшкодування збитків від завданої фізичної шкоди або смерті постраждалого;

з метою повернення незаконно отриманих виплат (у разі нарахування надто великої пенсії).

У всіх інших випадках відрахування з пенсії не може перевищувати 20% від її загальної суми.

Нагадаємо, що більшості українських пенсіонерів у березні суттєво збільшили розмір виплат. Під час індексації або так званого «осучаснення пенсій» громадянам підвищили пенсії на 19,7%. Виключенням стали лише пенсіонери, що вийшли на заслужений відпочинок у 2020-2022 роках. У них щомісячний дохід зріс лише на 100 грн.

Загалом із 1 березня виплати збільшили майже 10 млн. осіб. У квітні ж пенсії підвищать ще 600 тис. працюючих пенсіонерів. Розмір підвишки буде залежати від стажу, який вони встигли заробити після виходу на заслужений відпочинок.