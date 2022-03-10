НБУ вирішив вдарити по росіянах, які втікають з країни-агресора за кордон

Український Нацбанк звернувся до центральних банків Туреччини, В’єтнаму, Казахстану, Киргистану, Таджикистану та Вірменії із проханням не обслуговувати картки російської платіжної системи «Мир». Про це стало відомо з повідомлення прес-служби регулятора.





Карти системи «Мир» окрім Росії наразі приймають лише згадані шість країн. Тож український Нацбанк просить фінансових регуляторів цих держав припинити обслуговування карток резидентів РФ. І йдеться тут не лише про безготівкову оплату. Від центробанків держав-сусідів Росії очікують заборони на проведення будь яких операцій із картами «Мир», починаючи від зняття готівки у банкоматах і закінчуючи обслуговуванням переказів P2P.

«Нацбанк намагається домогтися використання усіх інструментів економічного тиску на країну-агресора. Фінансування війни в Україні потрібно будь-що зупинити. А це можна зробити перш за все шляхом впровадження санкцій проти фінансового сектору Росії», – зазначив очільник НБУ Кирило Шевченко.

Однак відмова від обслуговування карток «Мир» вдарить не лише по фінансовому ринку РФ. Повна ізоляція найпопулярнішої платіжної системи країни перекриє росіянам усі шляхи для втечі. Адже після припинення діяльності платіжних систем Mastercard та Visa, картки росіян у більшості країн стали просто шматком пластику.

Як виявилося громадяни РФ наразі масово виїздять з батьківщини до країн ближнього зарубіжжя, користуючись тим, що їхні картки там досі актуальні. Тож заборона на обслуговування карт «Мир» у Туреччині, Казахстані та інших державах зупинить потік російських мігрантів-утікачів.

Нагадаємо, що внаслідок відмови Mastercard та Visa обслуговувати картки російських клієнтів, чимало громадян РФ залишилися за кордоном без будь-яких засобів до існування. Одного дня їхні картки просто перестали приймати в готелях та ресторанах. Тож російським туристам довелося просити рідних переказати їм гроші за допомогою поштових сервісів, аби принаймні повернутися додому.

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