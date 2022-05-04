Такого в Украине еще не делал никто: ПриватБанк запустил уникальную услугу

ПриватБанк запускает новый проект по выпуску карт украинской платежной системы «Простір». Уведомление об этом на днях появилось в Telegram-канале пресс-службы государственного банка.





На данный момент известно, что банк планирует сначала провести испытания проекта в западных областях Украины. Карточки «Простір» первыми смогут оформить жители Львовщины, Тернопольщины, Закарпатья и Ивано-Франковской области. Для этого им предстоит посетить любое базовое отделение ПриватБанка.

Платежные карты системы «Простір» будут иметь широкий спектр применения. В частности, ими можно пользоваться для:

оплаты товаров и услуг;

осуществление денежных переводов на другие карты в пределах Украины;

снятие наличных денег в банкоматах.

Кроме того, держатели карт «Простір» смогут получать на них любые социальные выплаты, например пенсию, пособие внутри перемещенным лицам, выплаты по безработице и т.д.

Напомним, что «Простір» – это чисто украинская национальная банковская система. С ее помощью можно выполнять целый ряд операций, в том числе оплачивать товары и услуги, переводить средства, снимать наличные деньги и т.д. Особенностью этой платежной системы является технология смарт-карт, автором которой является Нацбанк Украины.

Кроме запуска эмиссии карт «Простір», у Привата есть еще одна новость для украинцев. Правда, эта новость вряд ли порадует клиентов госбанка. Дело в том, что с 1 июня в ПриватБанке заканчиваются кредитные каникулы, которые начались в марте в связи с войной.

В настоящее время держатели карт, которые пользовались кредитными средствами, могли не платить обязательный ежемесячный платеж. Штрафы за просрочку банк не начислял. Более того, в Привате во время кредитных каникул даже уменьшили проценты по кредитам до 1,7%, то есть почти вдвое. А в марте их вообще не начисляли.

Но уже с 1 июня в банке собираются вернуть ежемесячный платеж, а возможно даже размер процентной ставки, какой он был до войны. Хотя деталей в пресс-службе финучреждения пока не разглашают.