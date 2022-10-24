Долар та євро стрімко дешевшають: коли зможемо купувати валюту за курсом НБУ

Курс долара за останні кілька тижнів відчутно знизився. Зараз «американець» на 1,7 грн/$ дешевший, ніж був на початку жовтня. А гривня, у порівнянні з літніми місяцями, стала значно стабільнішою і, за словами експертів, така тенденція буде підтримуватися ще принаймні до кінця листопада.

Долар США у п’ятницю 21 жовтня торгувався на аукціоні за 40,61/40,44 грн/$ в продажі і покупці відповідно. Тим часом євро вартував лише 38,92/38,67 грн/€. Головною причиною такого падіння курсів основних валют та зміцнішання гривні є збільшення кількості доларів на євро на готівковому ринку.

Українські біженці та заробітчани почали повертатися з-за кордону, везучи з собою валюту на продаж. Так готівкові долари та євро потрапляють на ринок. А оскільки витрати населення восени відчутно збільшилися, та й опалювальний сезон «на носі», купувати валюту ніхто не спішить. Відповідно пропозиція починає перевищувати попит і курс іноземних грошей автоматично падає.

Ба більше, за словами експертів ця тенденція буде актуальною ще принаймні місяць. У листопаді-грудні, коли українці почнуть отримувати перші платіжки за опалення, в хід можуть піти доларові заощадження. Тобто валютна готівка продовжить наповнювати ринок, а курс долара та євро може впасти ще на кілька гривень.

Як зазначив експерт, кандидат економічних наук Ярослав Жалило, в листопаді девальвації гривні майже напевне не буде. Курс валют на готівковому ринку в цей період може навіть зрівнятися з курсом НБУ.

Що ж стосується власне курсу Нацбанку, то його, за словами економіста Олега Пендзина, в найближчий місяць переглядати точно не будуть. Хіба що вже в грудні, ближче до початку нового фінансового року, коли стане більш зрозумілою ситуація з держбюджетом, його доходами та видатками.

При цьому вітчизняні політики та економісти визнають і залежність курсу валют від настроїв населення. Адже ситуація в країні може як посприяти стібільності нацвалюти, так і спричинити до її шаленої девальвації.