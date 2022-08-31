Україна може перемогти у війні вже за декілька місяців, але за однієї умови: Жданов

Воєнні експерти прогнозують, що війна України з Росією триватиме мінімум рік. Однак є можливість перемогти державу-терориста набагато швидше. Олег Жданов на своєму каналі у YouTube розповів про один з можливих розвитків подій на полі бою. Якщо вдасться реалізувати такий сценарій, війна протриває максимум декілька місяців.





За яких умов реально швидко перемогти війну

Олег Жданов розповів що оптимістичні перспективи є, але не вистачає зброї. Як тільки ЗСУ отримає достатню кількість зброї, яку просить вже сьомий місяць, тоді вдасться швидко витиснути ворога з української землі.

Саме брак військової техніки та зброї не дає можливості вести повноцінні контрнаступальні дії. Взагалі ситуація на фронті неоднозначна. Ворог має багато живої сили, але помітний дефіцит сучасного озброєння. Про це свідчить розконсервація радянських танків, використання застарілих ракет тощо.

ЗСУ отримує надсучасну зброю, техніку, транспорт, дрони, але поступається живою силою. Тому збереження життів українських захисників є першочерговим пріоритетом. І все начебто добре, але гальмування постачання зброї через протести країн, що підтримують Росію, не дає змоги швидко витіснити ворога з території України.

Також експерт не вірить у мирні переговори між країнами, мовляв, у 2014 році вже були Мінські угоди. Через них у Росії було вдосталь часу, щоб провести пропаганду проти українського населення та підготуватись до війни.

Тому після повномасштабного вторгнення від 24 лютого, Росія має програти війну. Інших варіантів і бути не може.

Втім деякі експерти впевнені, що південь країни неможливо деокупувати швидко. Військові РФ, Л/ДНР за пів року війни закріпились на цих територіях. Не виключено, що вони будуть прикриватись населенням, як живим щитом. Це також сповільнить наступ ЗСУ.