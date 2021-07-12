Фэйл года: “Новая почта” разбила посылку на десятки тысяч гривен

Работники «Новой почты» допустили ошибку, которая может стоить компании репутации. Из-за ненадлежащего обращения с посылкой клиента был уничтожен товар на сумму 2,8 тыс. долл. Таким ценным, и к тому же хрупким грузом оказались модели самолетов ручной работы.





О своем приключении с курьерской службой рассказал сам пострадавший на личной Facebook-странице. Господин Давид Хусаинов упаковал для заказчика 300 моделей самолетов. Посылки такого содержания он отправляет регулярно уже более 2,5 лет, поэтому все сделал тщательно.

За пересылку хрупкого товара не слишком волновался, ведь обычно никаких проблем в процессе транспортировки не случалось. Однако все равно отметил в заявке на забор груза, что товар хрупкий, и на коробках нужно разместить специальные стикеры. То же самое он повторил и курьеру, который приехал за грузом.

Однако когда все 62 коробки привезли получателю, ни на одной из них не было стикеров, или хотя бы каких-то отметок о хрупкости груза. А после открытия коробок оказалось, что все самолеты разбились при транспортировке. Пострадавший клиент «Новой почты» отмечает и внешний вид посылок. «Коробки были порваны, с дырками и вырванными кусками», – комментирует господин Хусаинов. Конечно, заказчик товара от него сразу же отказался.

На претензии и заявления с требованием компенсации, которые неоднократно писал пострадавший, в курьерской службе никак не отреагировали. «Я даже не мог получить компетентную информацию от администрации. А юридический отдел вообще меня игнорировал », – сетует гражданин.

Такая гневная публикация в социальной сети вызвала мгновенный резонанс. На публикацию оскорбленного клиента отреагировала в конце концов и «Новая почта». Представители компании извинились и попросили у гражданина номер его накладной для дальнейшего уточнения обстоятельств.

Откликнулась на данное событие и председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая. Она пообещала провести личную встречу с представителями «Новой почты», а также обсудить с юристами возможные действия касательно компании.